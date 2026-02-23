Últimos días para inscribirse al programa de formación para jóvenes del CFI ¿Cómo postularse?

El Consejo Federal de Inversiones extendió hasta este miércoles 25 de febrero el plazo de inscripción a la séptima edición del Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo”, dirigido a jóvenes con vocación de liderazgo en políticas públicas. El programa convoca a jóvenes profesionales con interés en la gestión pública, el desarrollo económico, la planificación estratégica y la formulación de proyectos innovadores.

Las clases comenzarán el 8 de abril, dando inicio a una nueva cohorte que integrará jóvenes de distintas provincias del país. El trayecto formativo combina clases teóricas, trabajo práctico y espacios de intercambio con referentes de gestión pública, promoviendo la construcción de nuevos liderazgos con capacidad de transformación en el territorio.

Está pensado especialmente para quienes buscan adquirir herramientas concretas para intervenir en los desafíos productivos, energéticos, ambientales y territoriales de sus comunidades, fortaleciendo una mirada federal y con enfoque en el desarrollo sostenible. La cursada brindará herramientas técnicas y metodológicas para el diseño de proyectos estratégicos.

Formación con impacto territorial

La cursada brindará herramientas técnicas y metodológicas para el diseño de proyectos estratégicos e innovadores, orientados al desarrollo productivo provincial.

Las personas interesadas en postularse, pueden acceder a la información en los siguientes enlaces:

Formulario de inscripción: https://forms.gle/YDzZU6jdzZBVViEC6

Más información sobre el programa: https://cfi.org.ar/gestion_desarrollo

Con esta prórroga, el CFI amplía la posibilidad de que más jóvenes con vocación de liderazgo puedan sumarse a esta iniciativa federal, que apuesta a la formación, la innovación y el compromiso con el desarrollo estratégico de cada provincia.