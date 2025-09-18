Un simposio de ingenieros en petróleo analizará a Vaca Muerta y el futuro de los no convencionales en Neuquén

La Sociedad de Ingenieros en Petróleo de Argentina (SPE) se prepara para recibir a colegas de todo el mundo en la ciudad de Neuquén en el V Simposio de Exploración y Producción de Recursos No Convencionales. Este encuentro será en el 22 y 24 de abril del 2026, en el Centro de Convenciones Domuyo, bajo el lema «Del conocimiento a la eficiencia» y se están evaluando las más de 140 propuestas de trabajo que se presentaron.

El objetivo del simposio es facilitar el acceso a una mayor eficiencia y sustentabilidad en todo el proceso, desde la exploración al desarrollo, la producción, el transporte y la comercialización de los recursos de hidrocarburos no convencionales. Los expertos que enviaron su trabajos expondrán en sesiones plenarias durante tres días.

«La eficiencia es clave para Argentina desde el punto de vista de productividad y también geológico. La verdad que Vaca Muerta está mejor que la mejor cuenca no convencional de Estados Unidos, o sea que en ese aspecto podemos competir sin ningún problema. Lo que nos está afectando es que desde el punto de vista de costos lamentablemente tenemos ahí una deficiencia: estamos más caros en un 30 a 40 por ciento, dependiendo el proyecto», describió Daniel Rosato, vicepresidente de la SPE Argentina en diálogo con EnergíaON.

«Por lo tanto, todo lo que podamos hacer para traer mayor eficiencia a la Argentina lo estamos haciendo y esto tiende a colaborar, a traer los últimos avances tecnológicos y operativos al país» y, desde el otro punto de vista», explicó.

En cuanto a los desafíos con respecto a las obras de midstream, que serán claves para aumentar la producción, el directivo de SPE dijo: «el futuro de Vaca Muerta depende de la evacuación de productos de petróleo y de gas; en el caso del petróleo es llevarlo hasta los puertos y con el gas poder llevarlo a estado líquido para transportarlo a cualquier lugar del mundo, que son los proyectos en vigencia».

Rosato sostuvo que la misión de SPE y este simposio que llega a Neuquén tiene como propósitos tanto promover la industria y a sus profesionales de la industria, como así también a la carrera de ingeniería en petróleo. «En ese sentido, ayudamos con la transferencia de tecnología para que los profesionales argentinos estén al tanto de los últimos avances tecnológicos y operativos, de manera que Argentina pueda estar al nivel de lo que se hace en otros lugares del mundo», afirmó.

Las expectativas que tiene la SPE con este simposio son grandes. Alternan un año en Buenos Aires y otro en Neuquén. No obstante, al hacer la comparación con las anteriores ediciones, les ha sorprendido el número de presentaciones de trabajos técnicos.

«Hemos recibido más de 140 propuestas de trabajos de todo el mundo, de las cuales que alrededor de 50 son de Argentina y el resto de otras partes del mundo. Es mayor número que hemos recibido en otros eventos del mismo tipo. De esos 140, solamente podrán entrar y quedar los 80 mejores en el congreso, pero notamos que hay un alto interés en participar», comentó Rosato a este medio.

«De hecho, este evento de no convencionales sin lugar a dudas está entre los cinco eventos de no convencionales más importantes del mundo. Y es un orgullo que esté acá en Argentina la sede y creemos que vamos a tener no menos de 400 inscriptos como asistentes, más allá de la gente que lo va a seguir de modo virtual», manifestó.