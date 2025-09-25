Una comitiva de empresas italianas llegaron a Neuquén y quieren invertir en Vaca Muerta

Cuatro compañías italianas del sector industrial llegaron a Neuquén para reunirse con empresarios y funcionarios locales, con el objetivo de cerrar acuerdos comerciales y suma su experiencia y capital a la explotación de Vaca Muerta. Hubo una reunión que se realizó en el marco del Programa de Internacionalización, donde pymes neuquinas viajan a ferias para conocer y ofrecerse.

La convocatoria estuvo a cargo del Clúster Vaca Muerta, el Centro PyME-ADENEU y la Cámara de Comercio Italiana en Argentina, junto a Bizion Escuela de Negocios, y contó con la participación de más de 15 empresas locales y la delegación de empresas de Italia.

La jornada comenzó con una presentación de las empresas italianas participantes: Valvotubi IND. S.R.L (válvulas industriales), Rand Electric S.R.L (equipos eléctricos certificados), Petrostar (ingeniería y sistemas llave en mano) y Antea (software de Asset Integrity Management).

Emanuel Diez, uno de los coordinadores del evento, aseguró: “Italia es un país que está interesado en la cuenca neuquina y el desarrollo de Vaca Muerta. Las empresas italianas quieren venir y las empresas neuquinas necesitan incorporar tecnología y eficientizar costos”.

Luego, los asistentes compartieron un espacio de café y networking antes de dar paso a una ronda de negocios en cuatro mesas, donde empresarios locales e italianos establecieron contactos estratégicos y consideraron oportunidades de colaboración.

Claudio Farabola, Director General de la Cámara de Comercio Italiana, destacó la importancia del encuentro. “Esperamos poder arribar a Vaca Muerta y Neuquén. Argentina e Italia trabajan desde 2021 vinculando Pymes locales con empresas italianas. Queremos acercar empresas italianas para que se vinculen con empresas proveedoras en Argentina”, dijo.

“El 56% de la energía eléctrica de Argentina se produce en la región. Neuquén invierte y busca promocionar y desarrollar la industria hidrocarburífera y del conocimiento. Argentina se está abriendo al mundo y necesitamos recibir a estas empresas para seguir creciendo”, señaló Hipólito Salvatori, subsecretario de Industria de la Provincia.

“Queremos fortalecer el entramado pyme local que viene empujando desde siempre. Son las pymes las que generan oportunidades de crecimiento y este tipo de encuentros las ayuda a ampliar su capacidad tecnológica y de servicios, vinculándose con empresas internacionales con experiencia global”, remarcó, en tanto, Andrés Grassi, Director del Centro PyME-ADENEU.

Los empresarios neuquinos se mostraron satisfechos con las reuniones y manifestaron interés en futuras ediciones. “Vaca Muerta es impresionante, la explosión de desarrollo es notable”, afirmó Claudio Farabola.

El encuentro representó una oportunidad clave tanto para las empresas locales como para las italianas, consolidando vínculos, fomentando la cooperación internacional y abriendo nuevas posibilidades de negocio que contribuirán al desarrollo económico y tecnológico de la región.