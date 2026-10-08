Una refinería y la UTN afianzan vínculos en Plaza Huincul

El convenio se rubricó con la UTN - FRN con asiento en Plaza Huincul. (Foto: Gentileza)

La vinculación entre la empresa New American Oil, NAO, y la facultad Regional del Neuquén de la UTN permitió la incorporación, en esta primera etapa, de dos alumnas de Ingeniería Química para que puedan desarrollar su recorrido formativo en algunas áreas del proceso.

Se indicó que se elaboró una agenda orientada a fortalecer la formación académica con la experiencia industrial y generar nuevas oportunidades.

De acuerdo a lo indicado, en esta primera etapa, son dos alumnas de ingeniería Química que se sumaron a la refinería, NAO en Plaza Huincul, que concretarán un recorrido formativo en las áreas de procesos y laboratorio, calidad.

Las pasantes se involucrarán en la dinámica cotidiana de una operación industrial, se integran a los equipos de trabajo y aplican conocimientos adquiridos durante la carrera en un entorno real.

En tanto, desde la compañía se evalúa de manera permanente alternativas para sumar profesionales formados en universidades y casas de estudio de la región, con el propósito de acompañar el desarrollo de quienes se forman localmente y contribuir, desde su actividad, al crecimiento de la comunidad de la que forma parte.

«Queremos que los estudiantes puedan complementar lo que aprenden en la universidad con una experiencia real de industria. Pero también buscamos que esta vinculación genere oportunidades concretas para quienes se forman acá. Acompañar el desarrollo del talento local y fortalecer el vínculo entre educación e industria es parte de nuestro compromiso con la comunidad», apuntó Luciano Villanueva, manager de Capital Humano de NAO.

Experiencia del aprendizaje

El programa busca que las pasantías no sean solo una instancia de observación, sino una experiencia de aprendizaje acompañada por referentes de cada sector, con contacto directo con procesos productivos, prácticas de seguridad, control de calidad y trabajo interdisciplinario.

En paralelo, NAO trabaja junto al área de Extensión Universitaria de la UTN – Facultad Regional del Neuquén en la posibilidad de desarrollar propuestas de formación in company para los equipos de la compañía.

El objetivo es fortalecer la profesionalización y actualización técnica de sus colaboradores mediante contenidos vinculados, entre otros, a producción y procesos, mantenimiento, instrumentación y control, laboratorio y calidad.