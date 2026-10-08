Energía nuclear en las aulas: Río Negro y el Instituto Balseiro impulsan nueva formación para docentes de nivel primario

Se trata de la segunda edición de la capacitación sobre energía nuclear destinada a docentes rionegrinos. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro y el Instituto Balseiro pusieron en marcha una nueva formación virtual sobre energía nuclear destinada a docentes de nivel primario de toda la provincia. Según destacaron, la medida busca acercar conocimiento científico actualizado para brindar herramientas a las nuevas generaciones frente a los avances científicos, tecnológicos y energéticos en los próximos años.

El cursado se desarrollará hasta fines de noviembre bajo la modalidad virtual. Otorga puntaje docente, y propone incorporar herramientas y conocimientos sobre temáticas que habitualmente no forman parte de la formación inicial.

La propuesta, titulada «Introducción a Radiaciones, Radiactividad, Energía Nuclear y Ambiente», forma parte de la política de formación promovida por la Provincia a través del trabajo articulado entre la Secretaría de Energía y Ambiente, la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades y el Instituto Balseiro, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo. La iniciativa cuenta con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Alfabetización científica y contenidos adaptados al diseño curricular

La medida apunta a fortalecer la alfabetización científica y brindar información sólida sobre radiaciones, radiactividad, energía nuclear y ambiente, con contenidos adaptados al diseño curricular provincial.

Además, el programa incorpora ejemplos concretos sobre las distintas aplicaciones de la tecnología nuclear, en áreas como medicina, industria, producción agropecuaria, generación de electricidad e investigación científica.

El equipo de profesionales y tutores del Instituto Balseiro está coordinado por las profesoras Lourdes Torres y Patricia Mateos, de la Secretaría de Extensión de la institución.

La propuesta se titula «Introducción a Radiaciones, Radiactividad, Energía Nuclear y Ambiente». Foto: Gobierno de Río Negro.

En este marco es que Daiana Neri, secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades, destacó como fundamental garantizar que este conocimiento llegue al sistema educativo.

«El objetivo es poder socializar el acceso a conocimientos técnicos para que llegue a los docentes quienes, con su práctica comprometida, trabajen con los estudiantes sobre la base de información sólida y certera, con conocimiento producido en una institución de la calidad que tiene el Instituto Balseiro», señaló.

Esta medida se trata de la segunda edición de la capacitación sobre energía nuclear destinada a docentes rionegrinos, y da continuidad al trabajo iniciado durante 2025.