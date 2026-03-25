Vaca Muerta: Catriel transforma exhospital en un nuevo polo educativo-tecnológico

La municipalidad de Catriel llevó adelante la presentación del proyecto de refuncionalización del ex hospital local, una iniciativa estratégica impulsada por la gestión de la intendenta Daniela Salzotto que busca transformar un espacio histórico en un nuevo polo educativo para la comunidad.

Del encuentro participaron referentes de empresas locales, gremios y actores clave de la ciudad, con el objetivo de avanzar de manera conjunta en el financiamiento de la primera etapa de este proyecto integral, desarrollado desde la Secretaría de Obras Públicas.

La intendenta Daniela Salzotto este miércoles, en la presentación del proyecto de formación educativo-tecnológico, con la mirada puesta en Vaca Muerta.

La propuesta contempla, en una primera instancia, la creación de aulas destinadas al funcionamiento del CRESU y de la Escuela de Oficios Municipal, fortaleciendo así la oferta de formación en la ciudad y generando más oportunidades para jóvenes y adultos.

Estuvieron presentes la intendenta Daniela Salzotto, el Secretario de Obras Públicas Matías Bustos, el Secretario de Planificación y Desarrollo Milton Molina y el asesor del proyecto, arquitecto Ignacio Casamiquela, junto a representantes de las firmas Geopetrol, Induslab, Transporte Hernández, Puerta Norte, Renacer y CASEPE.

Funcionarios explican cómo será la readecuación del exhospital local en un mejor y más amplio centro de formación.

Este proyecto reafirma una política de gestión que apuesta a que Catriel sea un Polo Educativo, Tecnológico, de Formación para el desarrollo productivo de Vaca Muerta.

«A través de estas acciones, el municipio continúa generando condiciones para que más vecinos y vecinas puedan formarse, capacitarse y acceder a mejores oportunidades laborales, tanto en el ámbito público como privado», informó la comuna de Catriel a este medio.