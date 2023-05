Vaca Muerta en Mendoza: Petroleros amenaza con paro total ante el retiro del equipo de YPF

El sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Cuyo alertó sobre lo que definieron como «una situación grave» en los trabajos en la parte de Vaca Muerta que corresponde a Mendoza a raíz del retiro del equipo perforador contratado por YPF sin acabar el primer pozo. Amenazaron con paralizar yacimientos si no obtienen respuestas.

La advertencia del gremio cuyano se debe puntualmente a lo que sucede en el yacimiento Paso Barda, en la zona de Malargüe, en el sur mendocino. Allí se estaba realizando una perforación con destino a Vaca Muerta, pero según detallaron una serie de inconvenientes llevó a que casi el 40% del tiempo el equipo estuviera parado y luego fuera retirado sin terminar los trabajos.

Desde el sindicato que conduce Julián Matamala explicaron que se trata del perforador SAI-303 de la empresa de servicios San Antonio Internacional. «Desde el comienzo de la actividad en marzo, el equipo perforador SAI-303 ha contado con una seguidilla de problemas de mantenimiento y fallas con la herramienta “Top Drive”, lo que ha provocado que de 1577 horas ininterrumpidas que debería tener de actividad, solo el 976 de ellas fueron productivas (61,4%) y durante otras 600 (38,4%) se mantuvo detenido», alertaron.

Esta parálisis implica que serían unos 25 días de productividad los que se habrían perdido, un punto que se remarcó como «un golpe económico importante que, sin lugar a dudas, pone en jaque el futuro del proyecto y la industria petrolera en la provincia».

A su vez, desde el gremio señalaron como un agravante adicional que YPF «decidió no continuar con la perforación en este primer pozo y trasladar el equipo hasta el pozo Barda Norte, dejando inconclusa de forma alarmante la exploración».

El gremio liderado por Matamala enfatizó que observa «con preocupación esta acción y exige que sea subsanada en lo inmediato para evitar mayores perjuicios. Además, manifiesta que el eje de todo este conflicto se debe a que la gerencia y logística del proyecto se mantiene en Neuquén y no en nuestra provincia, con la capacidad que tienen los trabajadores mendocinos para llevarlo adelante».

“Sin dudas, la lejanía entre la toma de decisiones y la operación del equipo resulta llamativa y cuestionable”, sostuvo Matamala, y sentenció que si no hay respuestas concretas que vayan en ese sentido, se tomarán “acciones directas”.

“Hemos tomado el toro por las astas y como sindicato vamos a ponerle condiciones a San Antonio. Si no logramos respuestas, vamos a tomar una medida de acción directa y vamos a parar los yacimientos que se deban parar en toda Mendoza. Porque pensamos en las regalías, generar más fuentes de trabajo y cuidar a los petroleros”, sentenció Matamala.

El dirigente también arremetió contra el gobierno provincial al asegurar que lo único que hizo fue “ceder las áreas y aprobar el proyecto de no convencional”. “Fueron al yacimiento, se sacaron una foto y luego se desligaron. Si nosotros no intervenimos como sindicato, este proyecto se caería y no se podría llevar adelante”, lanzó.