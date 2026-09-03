Marín explicó qué pasará con el precio de los combustibles tras la suba del petróleo

El CEO de YPF explicó qué pasará con el precio de los combustibles. Foto: Andrés Maripe

El mercado de los combustibles en Argentina continúa monitoreando de cerca la evolución de la cotización internacional del crudo que en los últimos días volvió a dispararse. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, dialogó en exclusiva con EnergíaOn sobre el esquema de contención que implementó la compañía y la industria en su conjunto para evitar que las oscilaciones globales se trasladen de forma directa a las pizarras de las estaciones de servicio y detalló qué sucederá con los precios.

Marín defendió el funcionamiento del sistema de buffer y el programa interno conocido como “YPF te ayuda”, destacando que el mecanismo permitió pasar una crisis de precios sin desarticular la demanda.

“Es muy posible que, si sigue a precios altos, en este momento empiece a ser ‘YPF te ayudar. Entonces significa que vos ayudás a YPF y se prolongará más tiempo. Argentina, con este programa que hicimos del buffer, pasó una crisis muy bien. Con el tiempo van a decir que estuvo bien hecho y que no rompimos nada”, remarcó el titular de la compañía.

El impacto en el bolsillo y la elasticidad del consumo

El directivo hizo hincapié en que un traspaso directo de las subas internacionales hubiese resentido con fuerza la economía real y el volumen de ventas en los surtidores. Según evaluó, la tregua aplicada por la petrolera permitió preservar el mercado en un contexto donde el nivel de consumo de combustibles muestra un comportamiento altamente elástico.

Sin embargo, advirtió que el margen del esquema depende del comportamiento de las variables macroeconómicas, fundamentalmente la evolución del tipo de cambio oficial.

“Todas las demás variables pueden hacer que cada vez el margen sea menor. Si eso toca, bueno, ahí hay que hacer otra cosa, pero no es el caso todavía”, puntualizó Marín, confirmando que el esquema mantendrá su curso habitual mientras persistan las tensiones actuales.

¿A cuánto cotizará el petróleo tras el conflicto?

Respecto a la duración de las medidas de excepción, la conducción de YPF supeditó la continuidad del esquema al desarrollo del escenario geopolítico global.

Ante la incertidumbre sobre cuáles serán los valores de equilibrio una vez finalizados los desacuerdos internacionales, Marín citó proyecciones de analistas del sector energético y sostuvo que, tras la normalización de la oferta, los stocks y los flujos globales, el precio internacional del petróleo Brent debería converger en una franja estimada de entre 80 y 86 dólares por barril.