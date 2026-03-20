Vaca Muerta no se detiene: Neuquén registró en febrero una producción de 603 mil barriles diarios

El fuerte crecimiento del shale en Vaca Muerta impulsa la rentabilidad y la expansión de reservas de las principales petroleras del país.

Tras un enero histórico, que posicionó a Neuquén como protagonista de la producción de petróleo en Argentina, febrero de 2026 muestra un escenario más equilibrado, con ligeras oscilaciones mensuales, pero con consolidación interanual y una reafirmación del desarrollo no convencional como columna vertebral del sector, según el informe presentado por El Ministerio de Energía de Neuquén.

El gas creció un 7% respecto a enero, mientras el shale y el tight gas representan más del 90% de la producción provincial, reafirmando la centralidad de Vaca Muerta en el desarrollo energético de Argentina.

En enero la provincia alcanzó un récord histórico de 610.714 barriles diarios, impulsada por el auge del shale oil de Vaca Muerta, que se convirtió en el motor principal de la expansión provincial y nacional. El primer mes del año fue excepcional, con incrementos interanuales del 32% y una participación predominante del shale en la producción total.

En febrero, según los datos publicados por el Ministerio de Energía de Neuquén, la extracción de petróleo en Neuquén se situó en 603.793 barriles diarios, mostrando una leve disminución del 1,13% respecto a enero. Esta caída mensual se explica principalmente por la baja en áreas clave como Loma Campana, La Angostura Sur I, La Amarga Chica, Rincón de Aranda y Bajo del Toro Norte.

Sin embargo, la comparación interanual sigue siendo positiva: frente a febrero de 2025, la producción aumentó un 30,36%, mientras que en el acumulado del primer bimestre del año, el crecimiento es de 31,23% respecto al mismo período del año pasado.

En cuanto al gas natural, la producción también refleja un comportamiento mixto. En febrero se registraron 97,79 millones de metros cúbicos diarios, lo que representa un incremento mensual del 7,14% y un leve aumento interanual del 0,18%.

Las áreas que impulsaron este crecimiento fueron Sierra Chata, Rincón del Mangrullo, Aguada de la Arena, Loma La Lata – Sierra Barrosa, Aguada Pichana Este y Aguada Pichana Oeste. No obstante, el acumulado de enero y febrero muestra una caída del 0,55% frente al primer bimestre de 2025, reflejando cierta estabilidad en la producción gasífera tras meses de expansión.

El segmento no convencional sigue siendo predominante en la matriz productiva de Neuquén. En febrero representó el 96,92% de la producción de petróleo, con 585.182 barriles diarios, y el 90,01% del gas, con 88,02 millones de metros cúbicos diarios.

Dentro de este segmento, el shale gas aportó el 80,03% del total provincial y el tight gas representó 9,99%, consolidando su rol estratégico en el desarrollo energético de la provincia y reafirmando la importancia de Vaca Muerta como eje del crecimiento hidrocarburífero.

Al comparar con enero, se observa que aunque la producción de petróleo tuvo un leve ajuste mensual, la provincia mantiene niveles históricamente altos, demostrando que el récord de enero no fue un hecho aislado, sino el resultado de una tendencia sostenida en el tiempo, donde el no convencional domina la matriz y permite compensar la caída de pozos convencionales. El gas, por su parte, presenta un repunte mensual, aunque con un acumulado bimestral ligeramente negativo, lo que refleja la necesidad de seguir equilibrando la extracción entre diferentes áreas productivas.

La provincia continúa siendo el epicentro de los desarrollos de Vaca Muerta, con un fuerte protagonismo del shale y del tight gas, y se prepara para los proyectos exportadores que marcarán la agenda energética de los próximos años, incluyendo el esperado oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

El balance de febrero reafirma que, si enero fue un “hat trick” histórico gracias al récord del shale, el segundo mes del año mantiene la dinámica de crecimiento, con una base sólida que confirma que Neuquén no solo lidera la producción actual, sino que está consolidando un modelo energético sostenible a mediano plazo, con un fuerte componente no convencional que seguirá impulsando la economía provincial y nacional.