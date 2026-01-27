Venezuela envió el primer cargamento de crudo a EE.UU: zarpó el primer buque con un millón de barriles

Venezuela despachó el primer buque con crudo pesado con destino directo a Estados Unidos desde la firma del nuevo acuerdo energético entre ambos países, que habilita la exportación de hasta 50 millones de barriles. El envío marca un hito en la reanudación del comercio petrolero bilateral tras años de sanciones y restricciones y la reciente intervención del gobierno de Donald Trump.

Según datos y documentos de la firma LSEG difundidos por la agencia Reuters, el buque tanque Gloria Maris, fletado por la comercializadora Trafigura y con bandera de Liberia, partió el domingo desde el puerto venezolano de José transportando cerca de un millón de barriles de crudo Merey hacia el Puerto Petrolero Offshore de Luisiana (LOOP). Hasta la fecha, los comerciantes han enviado entre 10 y 11 millones de barriles de petróleo venezolano en el marco del acuerdo, y se preparan para comenzar a exportar fueloil, según informó Infobae.

Se trata del primer cargamento enviado de manera directa a territorio estadounidense en el marco del acuerdo recientemente sellado entre Caracas y Washington. Hasta ahora, las exportaciones se realizaban mayormente hacia terminales de almacenamiento en el Caribe, desde donde el petróleo era luego comercializado a refinerías internacionales.

En las últimas semanas, las comercializadoras internacionales Vitol y Trafigura recibieron las primeras licencias otorgadas por Estados Unidos para cargar y exportar petróleo venezolano. Desde entonces, comenzaron a movilizar cargamentos tanto hacia el Caribe como, ahora, directamente al mercado estadounidense.

Un nuevo esquema

Este envío se produce tras la destitución de Nicolás Maduro y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela, un cambio que abrió la puerta a la reactivación de licencias petroleras suspendidas durante el período de máxima presión de Washington. Además del Gloria Maris, otro buque, el Volans, con bandera de Barbados, zarpó desde José con aproximadamente 450.000 barriles de crudo venezolano con destino a la terminal de Bullen Bay, en Curazao.

De acuerdo con fuentes del sector y documentos revisados por La Nación, hasta el momento se enviaron entre 10 y 11 millones de barriles de petróleo venezolano bajo este esquema. Sin embargo, el avance de los despachos ha sido gradual, en parte debido a las dificultades logísticas, a los altos inventarios acumulados y a las negociaciones comerciales con los compradores finales.

Venezuela mantiene más de 40 millones de barriles en almacenamiento, y deberá reducir significativamente esos volúmenes antes de poder revertir plenamente los recortes de producción aplicados durante el período de sanciones. En paralelo, las empresas involucradas se preparan para iniciar exportaciones de fueloil, lo que ampliaría el alcance del acuerdo energético.

Además de las operaciones de Vitol y Trafigura, Chevron continúa siendo la única petrolera que exporta crudo venezolano de manera regular en asociación con la estatal PDVSA, con envíos que se incrementaron en las últimas semanas.

Funcionarios estadounidenses confirmaron que parte de los ingresos generados por las primeras ventas, unos 500 millones de dólares, fueron depositados en un fondo especial, mientras que el Gobierno venezolano informó la recepción inicial de unos 300 millones de dólares. No se precisaron aún los volúmenes exactos asociados a esos pagos.