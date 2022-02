Viaje a El Mangrullo, el corazón del gas de Pampa Energía

Entre las 42 concesiones de explotación no convencional que ha otorgado Neuquén, hay un área que se diferencia, y mucho, de las demás. El Mangrullo no sólo está ubicada en el extremo opuesto del corazón de Vaca Muerta, bien al suroeste, mucho más cerca de Cutral Co que de Añelo. Sino que es también la única área hidrocarburífera del país cuyas regalías no van a una provincia sino a un ente intermunicipal.

Energía On viajó hasta este bloque en donde la empresa Pampa Energía cifra su ambicioso plan de crecimiento en la producción de gas natural, para conocer cómo se ejecuta una hoja de ruta con la que la firma apuesta a emular el significado del mangrullo, de esa atalaya de campo, con la que apuntan a mirar desde lo alto un récord absoluto en su producción.

Tras un largo camino desde Neuquén, una vez en el bloque, el despliegue realizado por Pampa Energía en los últimos años se hace evidente. A ambos lados del camino no solo se ven pozos en perforación, sino también obras de infraestructura nuevas y en construcción.

“Al ingresar al yacimiento a mediados de 2016 con la compra de Petrobras Argentina, el campo producía unos 2 millones de metros cúbicos de gas y en diciembre produjimos 6,3 millones de metros cúbicos por día, un crecimiento del 215% en 5 años”, explica Horacio Turri, el director ejecutivo de Exploración y Producción de Pampa Energía.

Y anticipa lo que se percibe en el despliegue de fierros y caños: “para este año proyectamos un nuevo récord de producción para el yacimiento, alcanzando los 8,3 millones de metros cúbicos por día durante la época invernal”.

La firma usa equipos de perforación autotransportables. (Yamil Regules)

El presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, también destaca el rol del bloque al remarcar que “el significativo aumento de producción de gas que logramos en nuestro yacimiento El Mangrullo, demuestra que en una provincia como Neuquén, con reglas claras y estables, se puede invertir y crecer”.

Y pone en perspectiva el trabajo en marcha al precisar que “este año, nuestra producción total en la provincia aumentará en un 60% en relación con el 2020”.

Para dar ese salto Pampa realizará 20 nuevos pozos, utilizando para ello dos rigs y un equipo de completación.

Pero claro está que tamaña producción requiere de más instalaciones para tratar el nuevo gas y es por esto que la firma no solo inauguró en noviembre una TPF (Temporary Production Facility), sino que también avanza en la construcción de una segunda Planta de Tratamiento de Gas (PTG) con capacidad para procesar 4,8 millones de metros cúbicos por día.

“Estamos invirtiendo fuertemente en la ampliación de nuestra capacidad de evacuación, para eso estamos en plena construcción de nuestra segunda PTG sumado a la ampliación de la capacidad de la TPF instalada el año pasado y la instalación de una nueva TPF para este invierno, con el objetivo de alcanzar una capacidad de tratamiento propia de 11,4 millones de metros cúbicos por día para fines de este año”, explicó Turri.

La red del área clave de Pampa Energía se completa con un acuerdo con YPF para tratar en Rincón del Mangrullo otros 2 millones de metros cúbicos diarios, que dejan al bloque en condiciones de poder producir 13,4 millones de metros cúbicos por día.

Pero las particularidades de El Mangrullo no se quedan allí, sino que otro rasgo destacado es que ese gas proviene no de Vaca Muerta sino de pozos con destino a arenas compactas, el tight gas.

Turri destaca que “el gran crecimiento de la producción tiene sus bases en el desarrollo de la formación Agrio, de tight. Hasta 2016 el desarrollo estaba basado en la explotación de la formación Mulichinco, a partir de nuestro ingreso en el campo comenzamos a enfocarnos en pozos comingled (en conjunto), donde buscamos ambos objetivos y hemos tenido un gran éxito, que nos permitió alcanzar los incrementos de producción y hoy aproximadamente el 85% de la producción del yacimiento viene de la formación Agrio”.

Turri detalla que “la razón de concentrar el desarrollo del área en el tight se basa en simplificar la operación y reducir los riesgos, ya que los pozos a Agrio son pozos verticales cuya perforación es más sencilla y menos costosa que los de Vaca Muerta y con muy buenas productividades”.

Si bien la firma tiene entre sus planes el desarrollo de pozos tight horizontales hacia Mulichinco de momento podría decirse que tienen la vaca atada: los pozos se perforan a la 1500 ó 1600 metros en apenas una semana, y en la mayoría de los casos arrojan producciones de hasta 500.000 metros cúbicos por día y con una curva de declinación que sostienen es menos acentuada que la del shale.

A poca distancia de la PTC en construcción se perfora el pozo EM2031 a cargo de la firma Petreven con algunas particularidades destacadas en lo que hace al cuidado ambiental, ya que el equipo HH200 hidráulico permite a la firma reducir un 40% la pisada de la locación, disminuyendo su impacto. Como así también el uso de lodos a base de agua, algo para nada común en la zona, hace que la perforación sea mucho más amigable con el medio ambiente.

La red de gasoductos de Pampa Energía

En la recorrida por el enorme bloque de 145 kilómetros cuadrados nos acompaña Tomás Triviño, el gerente de Operaciones de Midstream, porque otro de los de esta área es la enorme red de gasoductos que se operan desde el yacimiento.

Siguiendo lo que eran las viejas concesiones de Petrobras, desde El Mangrullo parte una red de gasoductos que recorre 140 kilómetros antes de arribar al sistema de Tratayén.

En esa traza, la red comandada desde la atalaya recoge la producción no solo de este bloque sino también de las áreas Sierra Chata operada por Pampa, Borde Montuoso de Vista y Aguada de la Arena de YPF.

El área insignia para el plan de Pampa Energía no solo elevó considerablemente su producción con los 72 pozos conectados y en perforación que tiene en este bloque donde a diario trabajan 800 personas, sino que la apuesta va mucho más allá y es que Turri precisó que la meta es elevar otro 32% la producción del área en tan solo seis meses.

El impulso del Plan Gas.Ar y el nuevo gasoducto a Vaca Muerta

“El Plan Gas.Ar ha sido fundamental para el desarrollo y el crecimiento que ha tenido el yacimiento en los últimos dos años, en es plazo tuvimos un incremento del 50% y el pico de producción que esperamos en el invierno significa duplicar la producción previa al Plan Gas.Ar”, explicó Horacio Turri.

Para el director ejecutivo de Exploración y Producción “lo más importante que aportó el plan es la certidumbre de mediano plazo mediante la contractualización de 4 años de producción. Lo que nos permite planificar y proyectando el desarrollo del yacimiento de la forma más eficiente posible”.

Turri destacó que es por esto que Pampa Energía fue “una de las únicas dos empresas que participamos en las tres rondas licitatorias del Plan Gas.Ar, y ofertamos producción inclusive para los volúmenes adicionales de pico invernal”.

El inicio de la licitación del gasoducto Néstor Kirchner también es visto desde la firma como un paso clave.

“Va a permitir eliminar la mayor restricción al crecimiento de la producción de gas de la cuenca, y permitir un nuevo salto de producción a toda la industria, lo que conllevará un beneficio enorme a todos los jugadores al traer aparejado mayores niveles de actividad para los operadores y las compañías de servicios, más regalías y un alivio a la balanza comercial del país”, indicó.

Y advirtió que “este nuevo gasoducto debería liberar restricciones a la exportación en firme de gas a Chile, e incluso hacer más interesantes los proyectos de licuefacción“.

Es que Turri remarcó que “desde Pampa, estamos trabajando en incrementar nuestra capacidad de tratamiento y transporte, para una vez que entre en servicio el gasoducto, podamos ofrecer volúmenes incrementales de gas para la temporada invernal, dando un nuevo salto en la producción del yacimiento hasta alcanzar los 13,4 millones de metros cúbicos por día, casi 7 veces el volumen con el que nos encontramos al adquirir Petrobras en 2016”.