Cómo funciona por dentro el buque 100% eléctrico más grande del mundo que llegó al Río de la Plata

El buque 100% eléctrico más grande del mundo llegó finalmente al Río de la Plata. Se trata del famoso «China Zorrilla», que esta semana completó una nueva etapa de su extensa travesía tras adentrarse en aguas nacionales y cruzar el Estrecho de Magallanes en su camino hacia Argentina.

Cómo funciona por dentro el buque

El China Zorrilla es considerado el ferry eléctrico más grande del mundo. Construida por el astillero australiano Incat para Buquebús, la embarcación arribó a Sudamérica a bordo del Black Marlin, un gigantesco buque semisumergible especializado en el transporte de naves y grandes estructuras.

El buque más grande del mundo por dentro

Según la información oficial, el ferri puede albergar a 2.100 pasajeros y 225 vehículos. Su propulsión es de cero emisiones mediante motores eléctricos sin combustibles fósiles y dispone de un Sistema de Almacenamiento de Energía Eléctrica (ESS) cuatro veces mayor que el de cualquier otro barco de su tipo.

En cuanto a su infraestructura interior, ofrece un espacio de esparcimiento de 3.000 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, conectados con la bodega de vehículos mediante dos ascensores.

En materia de seguridad, está equipado con un sistema de navegación de última generación que le permite operar con total normalidad a través de la niebla, incluso en condiciones de nula visibilidad.