Feriado del Día del Maestro: quiénes no tendrán clases ni actividad el 11 de septiembre

Feriado del 11 de septiembre 2026: ¿a quiénes alcanza el asueto por el Día del Maestro?.-

Ante la consulta sobre si rige un feriado del 11 de septiembre 2026, la normativa oficial del Ministerio de Capital Humano y los ministerios provinciales de Educación aclara el panorama: la jornada conmemora el Día del Maestro en homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento y funciona como un asueto específico para la comunidad educativa, sin extenderse como feriado civil al resto de las actividades productivas y comerciales del país.

Alcance y niveles educativos alcanzados por el feriado del 11 de septiembre 2026

Al no formar parte del esquema general de feriados de la Ley 27.399, el cese de tareas no tiene impacto en el sector privado no docente ni en la administración pública central.

Sin embargo, dentro del sistema escolar, el feriado del 11 de septiembre 2026 establece una interrupción efectiva de clases:

Nivel Inicial y Primario : las escuelas de todo el país suspenden la actividad frente a las aulas, tanto para docentes como para alumnos en instituciones de gestión pública y privada.

: las escuelas de todo el país suspenden la actividad frente a las aulas, tanto para docentes como para alumnos en instituciones de gestión pública y privada. Nivel Secundario y Superior : según las normativas locales de cada jurisdicción, algunos establecimientos de nivel medio mantienen actividades institucionales o mesas de examen, mientras que su jornada de descanso sectorial tendrá lugar el lunes 21 de septiembre por el Día del Estudiante .

: según las normativas locales de cada jurisdicción, algunos establecimientos de nivel medio mantienen actividades institucionales o mesas de examen, mientras que su jornada de descanso sectorial tendrá lugar el lunes por el . Comercio y bancos: operan en sus horarios habituales y sin ningún recargo salarial extraordinario.

La figura de Sarmiento y las próximas fechas del calendario escolar

La conmemoración rinde tributo a Domingo Faustino Sarmiento, figura central en la consolidación de la instrucción pública argentina, quien falleció el 11 de septiembre de 1888.

Durante su presidencia (1868-1874), impulsó la Ley de Subvenciones para financiar infraestructura escolar, la creación de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y la apertura de más de 800 establecimientos educativos en el territorio nacional.

Para el resto de los trabajadores que aguardan un descanso masivo, el calendario nacional retomará las pausas generales el próximo lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, fecha que configurará el siguiente fin de semana largo de tres días en todo el país.