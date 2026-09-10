Vaca Muerta podría ser «el primer gran hub mundial de producción y exportación de gas natural de bajas emisiones de metano» según un especialista

La reducción de emisiones de metano se establece como nueva condición para competir en los mercados. Foto: gentileza.

La gestión de las emisiones de metano se encamina a convertirse en un factor determinante para la competitividad de la industria de petróleo y gas. En ese escenario, Vaca Muerta podría posicionarse como un polo de producción y exportación de gas natural de bajas emisiones.

Así lo planteó Carlos de Regules Ruíz-Funes, uno de los especialistas que participarán durante las jornadas de «Vaca Muerta Metano Near Zero», que se realizará el 15 y 16 de septiembre en Neuquén Capital.

De Regules es un ingeniero químico especializado en gestión ambiental y administración pública, fue entre 2014 y 2018 el primer Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad, Energía y Ambiente de México (ASEA), donde encabezó el desarrollo de la primera regulación nacional para el control de emisiones de metano de América Latina.

Actualmente se desempeña como Asesor Sénior de la Coalición de Clima y Aire Limpio (CCAC) y encabeza la Methane Regulator-to-Regulator Network (MR2R), una red lanzada en 2026 por la CCAC y la Agencia Internacional de Energía que reúne a reguladores de países productores e importadores de hidrocarburos.

Carlos de Regules Ruíz-Funes. Foto: Secretaría de Prensa y Comunicación de Neuquén.

En diálogo con la agencia de comunicación del gobierno de Neuquén, sostuvo que la reducción del metano no solamente debe ser considerada una política ambiental. En cambio, constituye además una herramienta de seguridad energética y un elemento que comienza a definir las condiciones de acceso a determinados mercados internacionales.

«Estamos ante una paradoja incómoda: mientras vivimos la peor crisis energética que la humanidad ha conocido y el mundo busca reconfigurar el sistema energético global, estamos dejando escapar a la atmósfera un volumen equivalente a casi el doble de lo que el conflicto en el Estrecho de Ormuz les arrebata a los mercados», afirmó.

Cerca de 200 mil millones de metros cúbicos (bcm) al año podrían recuperarse mediante el cierre de fugas, la reducción de venteos y la eliminación de quemas innecesarias, de acuerdo con estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) citadas por el especialista. De ese volumen, el organismo calcula que alrededor de 15 bcm podrían llegar al mercado en un plazo suficientemente corto como para contribuir a aliviar la situación de los mercados de gas.

La regulación de metano como nueva condición para competir en los mercados

Para el especialista, el atributo de bajas emisiones de metano está dejando de ser un diferencial ambiental para convertirse en una condición para la continuidad del negocio en el sector petrolero.

En particular, señaló que la regulación de metano de la Unión Europea establece requisitos progresivos para las importaciones de combustibles fósiles. Esas exigencias impactan directamente a cerca de 25% de las exportaciones globales de gas natural y el 12% de las exportaciones de petróleo crudo.

A esto se suma el impacto sobre el financiamiento. Las condiciones de acceso al capital están cada vez más vinculadas con la gestión del riesgo climático y, en el caso de la industria petrolera, con la capacidad de medir y reducir las emisiones de metano.

Neuquén, ante una oportunidad exportadora

En este contexto, el especialista destacó el camino iniciado por Neuquén y consideró que la provincia puede aprovechar la agenda de reducción de emisiones para diferenciar la producción de Vaca Muerta en los mercados internacionales.

En esa línea, marcó que la gran oportunidad para la Provincia es «consolidarse como el primer gran hub mundial de producción y exportación de gas natural de bajas emisiones de metano», profundizando las políticas públicas y regulatorias implementadas en los últimos años.

La provincia comenzó durante 2025 y 2026 una fase piloto destinada a estandarizar las metodologías de medición y diseñó un esquema progresivo de cinco niveles de monitoreo. El sistema parte de factores de emisión genéricos y avanza hacia mediciones directas por fuente a medida que se aproxima 2030, con auditorías de terceros y mecanismos para que la autoridad pueda verificar los datos reportados.

De Regules calificó este proceso como «un caso ejemplar» y remarcó que, desde su perspectiva, la secuencia adoptada por Neuquén —primero establecer una línea de base confiable y luego avanzar con políticas de mitigación— resulta clave para construir una regulación de largo plazo.

El especialista también destacó que la AIE reconoció el programa neuquino en su Global Methane Tracker 2026. El informe había señalado el trabajo de la provincia para fortalecer la medición, el reporte y la verificación de emisiones en Vaca Muerta.

Para él, contar con mediciones confiables y trazabilidad de las emisiones dejó de ser solamente una exigencia regulatoria interna. En cambio, se está convirtiendo en una herramienta para competir por mercados, inversiones y financiamiento internacional.