Después del traspaso del Tren del Valle a Río Negro, Nación avanza con la cesión de otra formación paralizada

El Gobierno nacional acelera las gestiones para avanzar con el traspaso del tren local de Paraná a la provincia de Entre Ríos, un servicio ferroviario que lleva cuatro meses sin funcionar y que era utilizado diariamente por cientos de pasajeros.

A través de la resolución 1214/2026 del Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo nacional asignó la infraestructura del tramo Paraná-El Pingo a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias. El trazado pertenecía a Belgrano Cargas y Logística.

Las razones administrativas que aceleran el traspaso del tren interurbano paralizado

La medida otorga potestad a ADIFSA para disponer la custodia, mantenimiento y sistemas de control del ramal. El marco regulatorio habilita la firma de convenios para la operación del servicio con administraciones provinciales.

Los recorridos diarios unían la estación capitalina con Colonia Avellaneda y La Picada.

Con esto, la provincia de Entre Ríos proyecta asumir la titularidad de las vías para restituir los viajes Sin embargo, la jurisdicción entrerriana carece de una empresa anotada en el Registro Nacional de Operadores, denominado ReNOF. Esta limitación legal obliga a evaluar la contratación de un prestador privado.

Los problemas técnicos que suspendieron los viajes desde mayo

El servicio detuvo su marcha a comienzos de mayo por fallas en la infraestructura del tendido de vías. Durante el mes de junio las autoridades ejecutaron pruebas de circulación sin pasajeros para evaluar el estado general.

Pese a los ensayos realizados por las cuadrillas de técnicos, el tren permaneció paralizado sin un cronograma oficial para el reinicio de las salidas.

La suspensión afectó a gran parte de la comunidad educativa: los alumnos y vecinos de las localidades del trazado utilizaban el transporte por sus tarifas accesibles frente al colectivo.

Las negociaciones institucionales entre la Secretaría de Transporte y las áreas provinciales continúan en Buenos Aires. Las autoridades buscan replicar el antecedente del Tren del Valle para destrabar el conflicto.

Con información de Noticias Argentinas