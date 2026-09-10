Imputaron al dueño del depósito de pirotecnia ilegal que explotó en Roca: lo acusan de estrago culposo

La Justicia de Río Negro dio un avance en la causa penal que investiga la potente explosión que estremeció al barrio Parque San Juan de Roca. Durante una audiencia de formulación de cargos, un hombre quedó imputado por el delito de estrago culposo, tras ser acusado de haber acumulado de manera imprudente e ilegal gran cantidad de material pirotécnico y explosivo en un garaje que no contaba con habilitación comercial ni las mínimas normas de seguridad exigidas.

El suceso ocurrió el 20 de septiembre del año pasado, en una propiedad situada en calle Rodhe 1820, entre Cipolletti y Libertad. Según expusieron la fiscal del caso, Jessica González, y la adjunta Analía Cofré, el imputado —en su condición de propietario y garante de la seguridad de las actividades desarrolladas en el predio— violó el deber de cuidado al acopiar de forma clandestina artefactos peligrosos, incumpliendo ordenanzas municipales y la Ley Nacional de Armas y Explosivos.

Un depósito clandestino en zona residencial

Durante la audiencia judicial, la representación del Ministerio Público Fiscal detalló el arsenal secuestrado en el depósito tipo garaje. Las representantes del organismo expusieron que «el material consistía en 5 iniciadores pirotécnicos, un detonador pirotécnico, alrededor de 20 petardos, una munición de mortero, dos morteros, dos paquetes de baterías, una máquina de chispa fría, una torta de fuegos artificiales».

Asimismo, la fiscalía constató graves irregularidades en el patio de la vivienda. En ese sector se halló una camioneta Peugeot Partner con la consola de detonación en el asiento del acompañante. El equipo fiscal precisó que «en el patio se encontró una Partner, una consola de MX para detonar todo ese material, que estaba colocada de manera imprudente y sin seguridad en el asiento del acompañante de la camioneta».

La peligrosa acumulación originó una combustión generalizada y la posterior explosión que destruyó parte de la estructura del inmueble y provocó considerables daños en viviendas lindantes y vehículos. La acusación remarcó que «la consecuencia de esa acumulación se produjo una combustión general, que siguió a una explosión, destruyendo parte de la estructura edilicia y provocando daños en casas y autos de vecinos».

Pánico entre los vecinos y operativo de emergencia

El estallido provocó profundo temor entre los vecinos del barrio Parque San Juan, cuyas viviendas padecieron la rotura de cristales por efecto de la violenta onda expansiva. Varios residentes debieron autoevacuarse de urgencia por prevención. Sin embargo, a pesar de los destrozos materiales en la zona, desde el Poder Judicial confirmaron que no se registraron personas heridas ni víctimas fatales.

Para combatir el siniestro intervinieron cinco dotaciones de Bomberos Voluntarios y dos camiones regadores provistos por el municipio de Roca. Las explosiones fueron controladas cerca de las 13 y los trabajos de enfriamiento culminaron a las 16, posibilitando el regreso de las familias autoevacuadas tras la verificación de Defensa Civil.

Pruebas presentadas y resolución judicial

Para sostener la imputación por estrago culposo —artículos 189 primer párrafo y 45 del Código Penal—, la fiscalía presentó actas de la comisaría Tercera, informes de Bomberos, peritajes de la Brigada de Explosivos y denuncias de vecinos. También se sumaron actuaciones del Gabinete de Criminalística y del municipio local, confirmando la clandestinidad del recinto.

El sustento probatorio se completó con dictámenes de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal y el análisis de cámaras de videovigilancia por el Cuerpo de Investigación Judicial (CIJ) de Río Negro. Ante la solidez de los elementos expuestos, la defensa no formuló objeciones y el juez de Garantías Gustavo Quelín tuvo por formulados los cargos.