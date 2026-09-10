Paso Las Leñas: en qué estado está el otro mega proyecto subterráneo para cruzar a Chile todo el año

Uno de los proyectos más ambiciosos que busca reactivarse es el Paso Las Leñas, en Mendoza. Será una nueva vía de circulación hacia Chile que permitirá descomprimir el Paso Cristo Redentor cuando se produzcan cortes o cierres por mal tiempo. La iniciativa contempla construir un túnel de 13 kilómetros en plena Cordillera de Los Andes.

Las gestiones para esta obra que busca hacerle frente a las inclemencias del tiempo en las rutas al país trasandino.

Paso Las Leñas: el estado del proyecto subterráneo

A fines de agosto de este año, el Gobierno de Mendoza participó de la Sexta Reunión de la Comisión de Integración Física y Energética del Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, realizado en la Ciudad de Buenos Aires. Allì José María Videla Sáenz, subsecretario de Relaciones Institucionales, presentó un informe sobre el paso Las Leñas, sus ventajas y virtudes, y los desafíos de la Entidad Binacional Túnel Internacional Paso Las Leñas (Ebileñas) solicitando su conformación.

“Se trata de una obra con un enorme potencial, que ofrece múltiples beneficios para la integración regional y para el desarrollo económico de Mendoza”, señaló.

Por su parte, Gabriel Brega, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, habló del compromiso del sector privado en el avance del proyecto, y subrayó su impacto para la competitividad y el desarrollo productivo del Sur provincial. “Desde nuestra cámara, y junto a las entidades que integran la Federación de Cámaras del Sur, venimos trabajando no sólo en el paso Las Leñas, sino también en el Pehuenche, para que ambos se habiliten para todo tipo de cargas. Esto es clave porque no sólo beneficiaría a Mendoza, sino también a provincias vecinas, como La Pampa, que ya se ha pronunciado a favor de esta iniciativa”, sostuvo.

Según informó Diario Uno, desde Chile en ese encuentro se comprometieron a designar 2 representantes para la integración del Ente Binacional para luego avanzar con algunos estudios específicos. «Hay que realizar algunos estudios geológicos nuevamente antes de pensar en hacer el llamado a licitación. Lo importante es pensar en una complementariedad entre los pasos Cristo Redentor, Pehuenche y, a futuro, el de Las Leñas», explicó Videla Sáenz en diálogo con el medio mendocino.

Otro de los objetivos es que se reactive la Entidad Binacional “Túnel Internacional Paso Las Leñas” (EBILEÑAS). Fue creada en el 2015 por la Ley N° 27.164, como protocolo complementario al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre la República Argentina y la República de Chile.

Cómo será el Paso Las Leñas, el proyecto subterráneo para cruzar a Chile

El paso internacional conectará la VI Región del Libertador Bernardo O’Higgins en el lado chileno y el Sur de la Provincia de Mendoza, en especial el departamento de San Rafael, del lado argentino.

El proyecto incluye la construcción de un túnel de 13 kilómetros de longitud a 2.050 metros sobre el nivel del mar. Detalló que será un camino sin curvas, subidas ni bajadas, por lo que será apto a todo tipo de vehículos y lo convertirá en uno de los pasos más utilizados dadas estas características.