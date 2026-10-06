Total Energies anunció un megaproyecto offshore en Tierra del Fuego por US$ 1.500 millones

La empresa francesa TotalEnergies anunció una serie de inversiones monumentales en Argentina que alcanzan los 10.000 millones de dólares. El plan tiene como objetivo principal ampliar de forma considerable la producción de gas y petróleo en diferentes puntos estratégicos del territorio nacional.

El anuncio estuvo a cargo del presidente y director ejecutivo de la compañía, Patrick Pouyanné, durante la presentación que se llevó a cabo en la capital francesa durante el evento conocido como Argentina Week París, un espacio institucional que tuvo lugar a comienzos de octubre de 2026 y estuvo destinado a mostrar el potencial económico del país ante inversores extranjeros.

Antes de dar a conocer los detalles ante el público, el máximo directivo de la firma se reunió cara a cara con el presidente Javier Milei. En ese encuentro privado, el empresario le adelantó las iniciativas que tenía pensadas para el país y coordinaron los principales ejes de la agenda conjunta.

Como resultado de esa charla, acordaron bautizar con el nombre de Alberdi a la nueva obra marítima que la petrolera desarrollará en el sur. El homenaje fue elegido en memoria de Juan Bautista Alberdi para marcar el rumbo de esta gran apuesta en el mar.

Este proyecto offshore en Tierra del Fuego demandará desembolsos por 1.500 millones de dólares. La obra buscará extraer recursos hidrocarburíferos de las costas fueguinas para potenciar el suministro energético nacional y las posibilidades de exportación.

Por otro lado, la compañía planea destinar una cifra impactante de 5.000 millones de dólares en la provincia de Neuquén. Esta inversión estará enfocada en la zona de San Roque, dentro del yacimiento de Vaca Muerta, con la meta de extraer hasta 60.000 barriles diarios de petróleo.

Para poder avanzar con esta iniciativa neuquina, el ejecutivo solicitó expresamente el respaldo político del gobernador local. La intención es consolidar las operaciones de extracción de petróleo no convencional que vienen creciendo con fuerza en la región, en un contexto donde la producción nacional de petróleo no convencional se acerca a los 500.000 barriles diarios.

Asimismo, la empresa busca elevar su producción de gas natural en el área de Aguada Pichana. El objetivo técnico planteado por la firma es llegar a los 16 millones de metros cúbicos diarios para cubrir con holgura la demanda interna del mercado argentino, consolidando su rol como el principal productor de gas del país, donde abastece cerca del 25% del consumo interno.

Al explicar los motivos que impulsaron esta millonaria inyección de capital, Pouyanné señaló dos factores determinantes aplicados por el Gobierno. Se trata de la habilitación para girar dividendos al exterior sin trabas y de los incentivos fiscales que otorga el marco regulatorio del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).

El CEO también recordó que estas mismas condiciones ya se las había mencionado a Javier Milei durante su primer viaje a Buenos Aires en 2024. Para el empresario, mantener estas reglas claras, previsibles y estables a lo largo del tiempo resulta fundamental para garantizar proyectos de gran envergadura a largo plazo.

Durante su discurso ante otros empresarios franceses, el ejecutivo reconoció la enorme resiliencia del pueblo argentino frente a las crisis históricas y repasó la trayectoria de la empresa, que opera en el país desde hace casi 50 años y ha invertido cerca de 6.000 millones de dólares en la última década. Destacó que, a pesar de los momentos difíciles del pasado, el país cuenta con un talento extraordinario y recursos naturales únicos en el mundo.

Para cerrar su presentación, Pouyanné dejó un mensaje de confianza absoluta sobre el presente y el futuro económico de la nación. Con una mirada optimista hacia adelante, afirmando que ahora se vislumbra una luz tras los años oscuros, sostuvo ante sus colegas que el país ofrece excelentes oportunidades para quienes apuesten al desarrollo y sepan ser resilientes.