YPF analiza bajar el precio de los combustibles, según Horacio Marín: ¿Cuándo podría ocurrir?

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, deslizó la posibilidad de una «baja» en el precio de los combustibles. ¿A qué se debe y cuándo podría producirse?

La noticia fue lanzada el viernes durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann. «Estamos analizando una baja en el precio del combustible«, aseveró Marín.

Según informó el diario La Nación, podría convertirse en la primera disminución en los valores de la nafta y el gasoil desde 2019.

Marín señaló que esta decisión está motivada por la caída de los precios internacionales del petróleo crudo. «El precio del barril bajó US$10 y la última semana subió US$4. Estamos analizándolo y prometo que la semana que viene (por esta) vamos a tener una definición«, explicó.

Y seguidamente, agregó: «El precio del combustible depende del petróleo. Si sube, el precio del combustible tiene que subir. Si baja, tiene que bajar. En YPF, si el precio del petróleo baja, los usuarios no tienen que subvencionar a YPF porque no es justo que nosotros tomemos una ganancia arriba de lo lógico que tiene que tener la venta de combustibles. Así tampoco cuando suba nosotros no podemos subir el precio de combustibles porque sino hay una subvención de YPF a los usuarios».

Este martes, Marín volvió a ratificar la posibilidad de una baja nominal durante el Foro de Energía organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham).

«No importa si es mucho o poco el descuento, es un cambio de paradigma. Tenemos que tener un acuerdo lógico en el que cuando aumente el petróleo hay que subir el combustible y cuando caiga, tiene que bajar», insistió.

Por otro lado, el titular de YPF afirmó que la petrolera estatal desde hace algunos meses que no traslada de forma completa la devaluación del 2% mensual del dólar y las actualizaciones del impuesto a los combustibles. «YPF bajó el precio de la nafta en términos reales, pero eso no se lo podemos decir a la gente porque el noticiero dice que aumentan 2,5% o 3%«, explicó.

YPF bajaría el precio de los combustibles: ¿Efecto arrastre?

De concretarse esta baja, los medios nacionales señalan que sus efectos podrían verse reflejados en octubre.

Al respecto, el economista y especialista en Energía, Nicolás Gadano, afirmó a La Nación que: «Lo cierto es que bajó el precio del crudo, se redujo bastante en el mundo. Y en un mercado competitivo eso debería bajar el export parity, por ende, debería caer también el precio del crudo acá, y el de los derivados«.

Sobre el impacto que podría llegar a tener en el mercado, opinó: «Si YPF baja, los demás van a tener que bajar».