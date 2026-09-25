46° Expo Rural de Choele Choel, donde se juntan la producción, el conocimiento y una nueva generación para el campo

La 46ª Exposición Rural de Choele Choel comenzó con buenas expectativas y con una propuesta que pretende ir más allá de la tradicional muestra de reproductores. Para el presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel, Juani Segatori, la exposición representa una oportunidad para poner en discusión los problemas concretos de la producción, acercar herramientas a los productores y, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo entre el sector agropecuario, las instituciones educativas y las nuevas generaciones.

La participación de las cabañas vuelve a ser uno de los atractivos centrales de la muestra. Segatori señaló que hay alrededor de 18 establecimientos participantes, una cifra que considera significativa teniendo en cuenta que algunos productores decidieron preservar determinados animales para no afectar el nivel de sus planteles.

“Las expectativas son buenas”, resumió el dirigente, quien también destacó que la muestra cuenta con actividades vinculadas a la producción porcina y avícola, además de las propuestas tradicionales de la exposición.

Pero uno de los aspectos que la organización considera especialmente importante es la presencia de la universidad. La Sociedad Rural viene trabajando en un convenio y en distintas actividades conjuntas que buscan generar un vínculo permanente, no solamente durante los días de la exposición.

“Con la universidad y con el secundario vamos a tener una charla”, explicó Segatori, al describir una agenda que contempla encuentros con estudiantes y docentes, visitas y actividades dentro de la institución universitaria.

La apuesta tiene una mirada de largo plazo. El objetivo no es solamente incorporar a los jóvenes a las actividades de la Expo, sino comenzar a construir un espacio de formación y participación que permita renovar la dirigencia rural.

Universidad y producción, un vínculo que busca consolidarse



Durante la exposición habrá una jornada dedicada a conocer las instalaciones y las actividades de la universidad, incluyendo una visita al hospital universitario. También está prevista la participación de docentes y catedráticos en actividades vinculadas directamente con la producción.

Juani Segatori, presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel.



Uno de los ejemplos será la charla sobre producción porcina. La propuesta está pensada especialmente para productores de menor escala, para quienes una actividad complementaria puede representar una herramienta para mejorar los ingresos familiares.

“Hay muchos interesados en la producción de porcino porque aunque no tengan un campo grande, el pequeño chacarero que tenga cinco chanchas y un gallinero puede encontrar una ayuda para la economía familiar”, planteó Segatori.

La misma mirada se aplicará a la producción avícola. La intención es diferenciar la actividad productiva de la simple presencia de animales en la exposición y mostrar alternativas que puedan ser incorporadas por productores de la zona.

“Una vaca común cuesta lo mismo que una vaca buena y productivamente es distinto, hay que buscar animales que respondan, que anden en la zona”. Juani Segatori, presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel.

“Hay cositas lindas e interesantes para el pequeño productor”, destacó el presidente de la Rural.

En ese sentido, la Expo se convierte en una vidriera, pero también en un ámbito de capacitación. La intención es que quienes concurran puedan llevarse información y herramientas aplicables en sus establecimientos.

Formar dirigentes para que el recambio no se corte



El trabajo con los jóvenes tiene otra dimensión que para Segatori resulta fundamental: la formación de futuros dirigentes.

Segatori viene acompañando a las otras rurales de Río Negro desde que comenzó el circuito de primavera en Río Colorado.



La Sociedad Rural de Choele Choel trabaja en la creación de su Ateneo, un espacio pensado para que los jóvenes comiencen a participar de la vida institucional y conozcan desde adentro el funcionamiento de una entidad rural.

Segatori lo definió como una instancia previa a la conducción: “Es como la juventud en el directorio”.

Los integrantes del Ateneo tendrán voz, aunque no voto, y podrán presentar proyectos y trabajar junto con la comisión directiva. La idea es que el aprendizaje institucional comience mucho antes de asumir responsabilidades formales. “Nos sirve mucho tener un ayudante con nosotros, un acompañante, uno que vaya viendo cómo es la movida”, explicó.

La propuesta también busca articular con Federación de Sociedades Rurales. Segatori considera que contar con representantes jóvenes dentro de esos espacios permite que el recambio dirigencial no dependa exclusivamente de la transmisión familiar o de la incorporación espontánea de nuevas generaciones.

“Hay que ir mejorando la dirigencia, queremos que no se corte”. Juani Segatori, presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel.

En esa línea, la Sociedad Rural también trabaja con los establecimientos secundarios. La intención es que los estudiantes puedan acercarse a la actividad rural, conocer el funcionamiento de las instituciones y, eventualmente, incorporarse a los espacios de participación.

El presidente de la Rural resume esa preocupación con una frase contundente: “Hay que ir mejorando la dirigencia, queremos que no se corte”.

La apuesta, entonces, excede largamente la edición 46 de la exposición. Se trata de construir una continuidad institucional y productiva que permita que los jóvenes que hoy están estudiando o dando sus primeros pasos en el sector puedan convertirse mañana en productores y dirigentes.

Una ganadería que necesita más madres y más adaptación



En materia estrictamente productiva, Segatori observa una ganadería que atraviesa un momento de transición. Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con el stock de vientres.

Sumar kilos y de a poco ir recuperando stock ganadero, parte de los objetivos de la ganadería de Río Negro.



Según explicó, actualmente hay alrededor de un 30% menos de madres respecto del año anterior. La salida de vientres durante el período anterior y la necesidad de recomponer el estado corporal de los animales condicionan las perspectivas para la próxima producción. “Tenemos que ser conscientes de que falta un 30% de madres”, advirtió.

La recuperación también depende de las condiciones climáticas. Las lluvias del invierno y el comienzo de la primavera generaron alivio, pero el productor necesita continuidad para recuperar los campos y recomponer los rodeos.

En ese escenario, la genética aparece como una herramienta cada vez más valorada.

Segatori sostiene que el productor está tomando conciencia de que, frente a costos similares, la diferencia está en la productividad del animal. “Una vaca común cuesta lo mismo que una vaca buena y productivamente es distinto”, señaló.

Sin embargo, también planteó una discusión sobre el tipo de reproductor que se ofrece en las exposiciones. Para el dirigente, existe una diferencia entre un animal preparado especialmente para competir en una pista y un reproductor que debe ingresar inmediatamente a trabajar en un campo de la región.

“El que compra un toro lo compra para usarlo”, remarcó.

Por eso considera necesario avanzar hacia animales que, además de responder a los criterios de selección y calidad genética, estén adaptados a las condiciones productivas de la Patagonia.

“Hay que buscar animales que respondan, que anden en la zona”, sostuvo.

La observación está relacionada con el exceso de preparación que pueden presentar algunos reproductores de exposición. Un animal demasiado gordo puede necesitar varios meses de adaptación antes de ingresar al servicio, con el consecuente costo para quien lo adquiere.

La universidad también puede aportar herramientas concretas



Precisamente en ese punto aparece nuevamente la articulación con la universidad.

Uno de los trabajos que se pretende incorporar es el análisis de semen de los reproductores, una herramienta que permitiría aportar información adicional sobre la aptitud reproductiva de los animales que participan de la muestra.

La propuesta apunta a que la exposición deje de ser exclusivamente una evaluación visual. El aspecto fenotípico seguirá siendo importante, pero la información productiva y reproductiva puede aportar elementos concretos para el comprador.

Segatori plantea que ese es uno de los caminos para que las exposiciones evolucionen.

“Ahora hay que buscar otra cosa”, sostiene, al plantear la necesidad de avanzar hacia animales que no solamente luzcan bien en la pista, sino que puedan demostrar condiciones para cumplir con la función para la que serán comprados.

En definitiva, la discusión gira alrededor de una pregunta sencilla: qué tipo de reproductor necesita el productor patagónico.

La respuesta, para Segatori, tiene que contemplar adaptación, funcionalidad, genética y capacidad reproductiva.

El campo también necesita manejo y conocimiento



La agenda productiva de la exposición se conecta además con otros desafíos que enfrenta la ganadería regional. Entre ellos aparece el manejo de los montes y la necesidad de recuperar superficie productiva.

La arbustización de algunos ambientes limita la circulación de los animales y concentra el pastoreo en determinados sectores. Frente a eso, Segatori menciona distintas alternativas de manejo y destaca la importancia de los sistemas de pastoreo rotativo y de prácticas vinculadas con la ganadería regenerativa.

“Hay que dejarlo solo”, explica al referirse al descanso de los cuadros.

La lógica es sencilla: permitir la recuperación del pastizal mediante rotaciones, evitando que los animales permanezcan continuamente sobre los mismos sectores y consuman preferentemente las especies de mejor calidad.

Segatori observa que estas prácticas comienzan a ser incorporadas por productores jóvenes de la región, en un proceso que combina experiencia y nuevas herramientas.

Comercialización y una salida para la carne patagónica



Otro de los temas que atraviesa la actividad ganadera es la comercialización. El productor patagónico enfrenta la competencia de la carne proveniente de otras regiones del país, particularmente en el mercado interno. Por eso, desde la dirigencia rural se analiza la posibilidad de generar alternativas de exportación diferenciada para la carne producida en la Patagonia.

La idea es avanzar hacia una producción identificada, tipificada y con posibilidades de ingresar a mercados externos, aunque sea inicialmente en volúmenes pequeños. “Estamos trabajando a ver si se puede exportar de alguna manera diferenciada la carne patagónica”, contó Segatori.

“Estamos trabajando a ver si se puede exportar de alguna manera diferenciada la carne patagónica”. Juani Segatori, presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel.

La propuesta apunta a generar una salida comercial adicional para el productor. Incluso un volumen reducido de exportación podría contribuir a diversificar los destinos y aliviar la presión sobre el mercado interno.

“Poder hacer con los frigoríficos que puedan exportar con el ciclo”, planteó.

La mirada está puesta en construir una alternativa que permita diferenciar el producto patagónico y aprovechar las características de una región que tiene condiciones particulares para la producción ganadera.

El remate como parte de una exposición productiva



Dentro de la muestra, la comercialización de reproductores tendrá también un incentivo particular. La consignataria que participará del remate ofrecerá costo cero de comercialización para el comprador, una medida que busca darle mayor dinamismo a las operaciones.

Para Segatori, los remates cumplen además una función de transparencia, porque permiten que los valores se definan a partir de la competencia entre los interesados.

La expectativa está puesta en que la Expo Rural vuelva a funcionar como un punto de encuentro entre criadores, productores y compradores, donde la genética pueda transformarse en una herramienta concreta para mejorar los rodeos de la región.

Servicios, caminos y condiciones para producir



La agenda de la Sociedad Rural no termina en la pista. Segatori también remarca problemas estructurales que condicionan la actividad cotidiana, entre ellos la infraestructura eléctrica, los caminos rurales y la seguridad.

El estado de los caminos tiene una relación directa con la producción. Cuando llueve, muchas veces el problema no está en el estado del ganado sino en la imposibilidad de ingresar o salir de los establecimientos.

“Estamos hablando de ganadería regenerativa, de destete precoz, y llueve y no puede entrar el camino con alimentos”, ejemplificó.

La infraestructura, en este sentido, no es un reclamo aislado sino una condición básica para que las decisiones productivas puedan llevarse adelante.

También reclama mejores herramientas financieras para el productor. Considera que los créditos disponibles resultan insuficientes y plantea la necesidad de contar con financiamiento de mayor volumen y condiciones accesibles que permitan realizar inversiones reales.

Una Expo que busca ampliar su mirada



La 46ª Expo Rural de Choele Choel se presenta así con varios ejes que exceden la competencia en pista. La genética y los reproductores seguirán ocupando un lugar central, pero la propuesta incorpora capacitación, producción porcina y avícola, participación universitaria, actividades con estudiantes y la construcción de un espacio para los jóvenes dentro de la institución.

Para Segatori, esa combinación es necesaria para que una sociedad rural tenga futuro.

«Que no se corte la producción, que no se corte el vínculo entre conocimiento y campo y que tampoco se corte el recambio generacional».

La presencia de la universidad adquiere especial relevancia porque permite acercar conocimiento científico y herramientas técnicas a las necesidades concretas del productor. El análisis de semen de reproductores, las charlas productivas y las visitas previstas forman parte de una relación que la entidad pretende profundizar.

Al mismo tiempo, el trabajo con los colegios y la creación del Ateneo apuntan a formar a quienes deberán tomar la posta institucional en los próximos años. “Para que no se corte”, insiste Segatori.

Ese parece ser uno de los conceptos que mejor sintetiza la propuesta: que no se corte la producción, que no se corte el vínculo entre conocimiento y campo y que tampoco se corte el recambio generacional.

Con esa perspectiva, la 46ª Exposición Rural de Choele Choel reúne a productores, cabañeros, estudiantes, profesionales e instituciones, pero también para abrir una discusión sobre el campo que viene y las herramientas que necesita para seguir produciendo.

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