Encontraron en Junín al hombre acusado de amenazar a Homero Pettinato y hostigar a Sofía Gonet

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires identificó en Junín a Hernán Claudio Di Carlo, conocido en redes sociales como Hernán Bloquero y señalado por las amenazas contra Homero Pettinato, expareja de Sofía Gonet. El hombre fue trasladado a Buenos Aires y quedó a disposición de la Justicia también por las denuncias de hostigamiento contra «La Reini».

Según informaron fuentes policiales a Infobae, Di Carlo llegó este viernes a las 11.30 al edificio judicial de la avenida Ricardo Balbín. Allí se reunió con sus defensores oficiales y quedó a disposición de la Fiscalía porteña que interviene en el expediente.

Qué resolvió la Fiscalía tras localizar al acusado en Junín

Luego de la reunión con sus abogados, el acusado fue sometido a una evaluación interdisciplinaria para determinar si comprende la criminalidad de sus actos. El resultado será analizado por el fiscal Federico Taramelli, quien deberá definir su situación procesal.

La causa se inició a partir de la denuncia que Pettinato presentó esta semana en la Comisaría Vecinal 14B. El conductor había recibido mensajes intimidatorios y también denunció un episodio ocurrido frente al estudio del canal de streaming OLGA, donde Bloquero lo amenazó con cortarle el cuello. Pettinato además contó públicamente que recibía amenazas desde antes através de las redes sociales.

Gonet, expareja de Pettinato y conocida en redes como “La Reini”, también denunció a Di Carlo por hostigamiento. Según su presentación, los episodios de acoso se habrían extendido durante 10 años, por lo que la Justicia dispuso medidas de protección.

Las amenazas a Pettinato y las denuncias de Sofía Gonet

La Justicia ordenó para Gonet un botón antipánico y una restricción de acercamiento. Pettinato también recibió medidas de protección, entre ellas custodia en su domicilio y acompañamiento policial durante sus traslados al estudio.

Pettinato señaló a Di Carlo como un fan de Gonet y relató que la situación comenzó durante su relación con la influencer. “Cuando yo me puse de novio con ella, él se obsesionó de manera muy violenta conmigo”, afirmó el conductor.

Según su relato, durante un período creyó que las amenazas estaban limitadas a las redes sociales y que finalizarían después de su separación de Gonet. Sin embargo, sostuvo: “el tipo nunca se fue de mi vida realmente«

Di Carlo tiene varios tatuajes dedicados a Gonet, entre ellos imágenes de sus ojos, un retrato de su rostro, su nombre y apellido, su fecha de nacimiento y el nombre “Sofía” dentro de un corazón. También publicó mensajes contra Pettinato durante la relación entre ambos.

Tras la repercusión del caso, Di Carlo negó en una entrevista televisiva considerarse obsesivo con Gonet. “No soy ni obsesivo ni tampoco fanático, ni admirador”, afirmó. También se refirió al episodio frente a OLGA y aseguró que pasó por el lugar sin saber que allí funcionaba el canal. Según explicó, reaccionó al encontrarse con Pettinato por un cruce previo entre ambos.