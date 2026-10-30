YPF Luz y Nestlé consolidan su alianza con una nueva acción

YPF Luz es líder del mercado de energías renovables en Argentina y proveedor de más de 160 clientes industriales. Foto gentileza.

YPF Luz y Nestlé Argentina impulsaron una jornada de limpieza de costas en Vicente López, que combinó el cuidado del espacio público con actividades de concientización sobre la separación y la gestión responsable de residuos.

La iniciativa contó con la participación de más de 60 empleados de ambas compañías, que permitió recolectar más de 265 kilos de residuos, de los cuales más de 28 kilos corresponden a materiales reciclables. La jornada refleja el alcance de la alianza entre YPF Luz y Nestlé.

Desde 2018, la compañía líder en generación abastece con energía de fuentes renovables las operaciones productivas de Nestlé en Argentina. A partir de 2023, el 100 % de la energía eléctrica utilizada en sus sitios y fábricas del país es de origen renovable.

Actualmente, el suministro proviene de tres parques eólicos de YPF Luz: Los Teros, ubicado en Azul, provincia de Buenos Aires; Manantiales Behr, en Chubut; y General Levalle, en Córdoba. Además, el abastecimiento cuenta con el respaldo de certificados I-REC, que aportan trazabilidad y acreditan el origen renovable de la energía suministrada.

Desde el inicio del acuerdo, YPF Luz acompañó a Nestlé con el suministro de más de 256.000 MWh de energía renovable, lo que permitió evitar aproximadamente 110.000 toneladas de emisiones de CO₂ equivalente.

“Creemos que el cuidado del medioambiente requiere del compromiso de todos y que las acciones concretas, cuando se llevan adelante de manera colaborativa, pueden generar un impacto positivo en las comunidades. Esta jornada nos permitió involucrarnos junto a nuestros colaboradores y organizaciones aliadas en el cuidado de un espacio que forma parte de nuestro entorno cotidiano”, expresó Gian Carlo Aubry, CEO de Nestlé para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Por su parte, el gerente general de YPF Luz, Martín Mandarano señaló: “Nuestra relación con Nestlé demuestra el valor de construir acuerdos de largo plazo con nuestros clientes. Desde hace más de ocho años los acompañamos con una solución de abastecimiento renovable que combina escala, trazabilidad y previsibilidad. Extender este vínculo a iniciativas como la limpieza de costas nos permite ampliar el impacto de la alianza y trabajar sobre una agenda compartida que también alcanza a las comunidades”.

Hoy, YPF Luz es líder del mercado de energías renovables en Argentina y proveedor de más de 160 clientes industriales. La compañía construye alianzas que se fortalecen con en el tiempo, generando nuevas oportunidades de colaboración junto a sus clientes y un impacto positivo en las comunidades donde operan.