YPF proyecta pagar dividendos desde 2028 y acelera su inversión en Vaca Muerta

Horacio Marín aseguró que el desarrollo de Vaca Muerta permitirá incrementar la producción de petróleo y generar miles de millones de dólares en exportaciones. Foto archivo.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó que la petrolera tiene como objetivo comenzar a pagar dividendos a partir de 2028, en el marco de una estrategia de expansión centrada en Vaca Muerta y en el crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas.

“A partir de 2028 nuestro objetivo es tratar de empezar a dar dividendos y que el Estado vaya a cobrar dividendos de YPF”, sostuvo el directivo al referirse a la intención de distribuir utilidades entre los accionistas privados y el Estado nacional, que mantiene el 51% de participación en la compañía.

El anuncio se conoció luego de que YPF solicitara formalmente su ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar el proyecto LLL Oil, una iniciativa valuada en US$ 25.000 millones que se extenderá durante los próximos 15 años y que se convertirá en una de las mayores inversiones energéticas del país.

Según detalló la empresa en dialogo con Infobae en Vivo, el plan contempla la perforación de 1.152 pozos y una producción sostenida de 240.000 barriles diarios de petróleo desde 2032. La totalidad de ese volumen estará destinada a exportaciones, mientras que también se prevé producir alrededor de 10 millones de metros cúbicos diarios de gas para abastecer el mercado interno.

“Este año vamos a estar en más de 250.000 barriles propios. El año que viene va a ser muy alta la producción y vamos a seguir creciendo hasta llegar a 600.000 o 700.000 barriles”, afirmó Marín. Además, aseguró que ese crecimiento permitiría generar cerca de USD 7.000 millones anuales en divisas.

La petrolera estima que el proyecto generará exportaciones por unos US$ 6.000 millones por año hacia 2032 y alrededor de 6.000 puestos de trabajo directos durante las etapas de construcción y operación.

En paralelo, Marín adelantó que YPF también avanzará con el proyecto LNG para exportación de gas natural licuado, desarrollado junto a las compañías ENI y XRG. La iniciativa prevé inversiones por otros USD 30.000 millones entre infraestructura y desarrollo de pozos, además de generar hasta 50.000 empleos en el pico de actividad.

“Todo este desarrollo va a generar muchos puestos de trabajo. Hay muchas obras y mucho trabajo de metalmecánica, no es solamente en Neuquén”, señaló el titular de la petrolera.

El ejecutivo también destacó la importancia del RIGI para atraer inversiones extranjeras y garantizar previsibilidad a largo plazo. “Sin RIGI, todas estas cosas no hubieran podido hacerse. Porque da seguridad jurídica y cambiaria”, afirmó.