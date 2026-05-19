Horacio Marín abrirá las 13° Jornadas de Energía de Diario RÍO NEGRO

El encuentro será transmitido por todas las redes del diario y también podrá asistirse con previa acreditación. Foto archivo.

Bajo el lema “Energía que exporta futuro”, las 13° Jornadas de Energía de Diario RÍO NEGRO se realizarán mañana en la ciudad de Neuquén, en el corazón de la principal región productiva hidrocarburífera del país. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, será el primer expositor del evento.

Las acreditaciones comenzarán a las 8 de la mañana en el Centro de Convenciones Domuyo, donde empresarios, funcionarios y especialistas volverán a reunirse para analizar el presente de Vaca Muerta y el rol estratégico que ocupa el sector energético en la economía argentina.

El encuentro pondrá el foco en el presente y las perspectivas de una formación que en poco más de una década transformó la matriz energética argentina y se convirtió en uno de los motores económicos más importantes para la región y para el país.

La producción no convencional ya comenzó a posicionarse como una fuente estratégica de exportaciones para el país, y las proyecciones del sector anticipan que ese aporte podría multiplicarse en los próximos años con nuevos proyectos vinculados tanto al crudo como al gas natural.

La nueva edición contará con la participación de referentes de algunas de las compañías más importantes de la industria, entre ellas YPF, Pan American Energy (PAE), Vista Energy, Chevron, TanGo Energy, Pampa Energía y GeoPark, entre otras operadoras con presencia en el desarrollo no convencional. También formarán parte de las exposiciones y paneles autoridades gubernamentales vinculadas al sector.

Como en cada edición, el evento buscará ofrecer una mirada de primera mano sobre los desafíos del presente en un espacio de debate y oportunidades que atraviesa actualmente la industria energética argentina.

Entre los oradores confirmados estarán el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González; el intendente de Neuquén, Mariano Gaido; el intendente de Añelo, Fernando Banderet; y el ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele.

La jornada tendrá un formato dinámico que incluirá entrevistas mano a mano con referentes empresariales y paneles sobre la visión de los gobiernos provinciales y municipales.

También participarán referentes de las principales operadoras que impulsan el desarrollo de Vaca Muerta, entre ellos el director de operaciones de Vista Energy, Matías Weissel; el vicepresidente de Estrategia Corporativa de PAE, Juan Martín Bulgheroni; la country manager de Argentina de Chevron, Ana Simonato; el manager de Coordinación e Infraestructura de Pampa Energía, Esteban Falcigno; el country manager para Argentina de GeoPark, Ignacio Mazariegos; y el CEO de TanGo Energy, Pablo Iuliano.

La propuesta buscará consolidar al evento no solo como un espacio de análisis y debate, sino también como una plataforma concreta de vinculación comercial entre empresas, proveedores y actores vinculados al desarrollo energético.

Por primera vez, el tradicional ciclo de charlas se complementará con una ronda de negocios exclusiva para las 160 empresas que ya se encuentran inscriptas de manera online, siendo este registro previo un requisito obligatorio para poder participar.

El evento es organizado por el Diario RÍO NEGRO y cuenta con el auspicio del Gobierno de Neuquén, Gobierno de Río Negro, YPF, la Municipalidad de Neuquén, Pan American Energy, TSB, Tecnodiesel, SPUSA, Estudio Orbe, Grupo San Cristóbal, OPS SRL, Nippon Car, Todo Hierro, Phoenix Global Resources, Vista Energy, Pluspetrol, Shell, Global Oil, Rakiduamn, Tecfield, SerPI, IJAN, Petroleros Sudamericanos, Alberta, ZOXI, Iviglia Seguros/Federación Patronal, Idero, Tecpetrol, CALF, Pampa Energía, TGN, Chevron, HDI, Praxis Laboratorio, Decker Camiones, Estudio Muguerza, Osde, Ingeniería SIMA, Municipalidad de Añelo, Municipalidad de Cutral Co, Banco Patagonia, HORMIX, AESA, GeoPark, Lotería de Río Negro, Horizonte Seguros y Radio RÍO NEGRO.

Todas estas empresas e instituciones acompañan el crecimiento de una actividad que se consolidó como una de las principales apuestas de desarrollo económico, en un contexto en el que Vaca Muerta continúa ampliando su relevancia.

Conocé el programa de la 13° Jornadas de Energía On