Todos cometen este error al guardar la palta: así podés mantenerla fresca durante días

La palta es uno de los alimentos más elegidos por su sabor y sus propiedades nutricionales. Sin embargo, una vez que se corta, comienza a oxidarse rápidamente, adquiriendo un color marrón que muchas veces lleva a desecharla antes de tiempo.

Existe, sin embargo, una técnica muy sencilla que permite mantenerla fresca por más tiempo sin alterar su sabor ni su textura.

El truco que ayuda a conservar la palta

Una de las formas más efectivas consiste en guardar la mitad de la palta con el carozo, rociarla con unas gotas de jugo de limón o lima y envolverla herméticamente con film o colocarla en un recipiente con cierre. El ácido cítrico retrasa la oxidación, mientras que el contacto mínimo con el aire evita que la pulpa cambie de color.

Otra alternativa muy utilizada es guardar la palta junto con un trozo de cebolla dentro de un recipiente hermético. Los compuestos que libera la cebolla ayudan a retrasar el proceso de oxidación sin modificar significativamente el sabor de la fruta.

¿Cuánto tiempo puede durar?

Si se conserva correctamente en la heladera, una palta ya cortada puede mantenerse en buen estado entre dos y tres días. En el caso de una palta entera que todavía está firme, lo recomendable es dejarla madurar a temperatura ambiente y recién después refrigerarla.

Errores que conviene evitar

Para prolongar su conservación, los especialistas recomiendan:

No dejar la pulpa expuesta al aire.

Evitar guardarla sin protección dentro de la heladera.

No retirar el carozo si solo se consumirá una mitad.

Utilizar recipientes herméticos o envolverla bien con film.

Con estos simples cuidados, es posible disfrutar la palta durante más tiempo, reducir el desperdicio de alimentos y aprovechar al máximo una de las frutas más versátiles de la cocina.