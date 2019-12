Entrevista con Barrie McCulloch: "Los dos papas" contada desde adentro

Qué es un asistente de dirección? En pocas palabras, es el que hace que una película suceda. Sobre todo si se trata del primer asistente de dirección. Y de eso trata el trabajo de Barrie McCulloch. El más reciente fue como primer asistente de dirección del brasileño Fernando Meirelles en “Los dos papas”, la producción de Netflix que, tras un breve paso por salas de la región, estará disponible en la plataforma de streaming a partir del 20 de diciembre próximo.

Por estos días, McCulloch se encuentra en Roca en plan familiar, pues está en pareja con la roquense Agostina Guala, quien trabaja en cine, a veces como directora, a veces como asistente de dirección. De hecho, se conocieron durante la filmación del parte argentina de “Los dos papas”, a fines de 2017.



Escocés de Glasgow, McCulloch empezó en el cine trabajando dentro de uno, pues cortaba tickets en una sala de Edimburgo, ciudad donde se crió y vivió hasta que se trasladó a Londres, a comienzos de los 90, en busca de oportunidades en la industria.

Sus primeros trabajos fueron como asistente de posproducción en cine, tevé y video hasta que, contratado por la discográfica EMI, comenzó a trabajar como asistente de dirección de videoclips. Fue protagonista, detrás de cámara, de la era dorada del Britpop.

Una de las cosas que tenés que hacer como asistente de dirección es meterte en la cabeza del director para entender en qué película está pensando”. Barrie McCulloch.



Paralelamente, fue trabajando en películas de bajo presupuesto hasta que Roger Michell (“Un lugar llamado Notting Hill”) lo contrató como su asistente de dirección. Fue su ingreso a las grandes ligas del cine. Junto a Michell, trabajó en “El intruso” (Rhys Ifans, Daniel Craig y guión de Ian McEwan) y “The Mother” (Anne Reid, Daniel Craig, Anna Wilson-Jones y guión de Anif Kureishi), entre otras.

De la mano de Michell, McCulloch se hizo de una reputación en la industria del cine, con trabajos como asistente de dirección en “Los crímenes de Oxford”, “Kick-Ass 2”, “El quinto poder”, “La bella y la bestia”, “Blackbird” y la serie de HBO “The Crown”.

Barrie McCulloch recibió a Río Negro, durante su estadía en Roca (Foto: Emiliana Cantera).



Justamente, mientras terminaba su trabajo en “The Crown”, a mediados de 2017, le llegó la propuesta de trabajar junto a Fernando Meirelles (”Ciudad de Dios”) en una película sobre la relación entre Benedicto XVI (Anthony Hopkins) y Jorge Bergoglio (Jonathan Pryce), antes de que este fuera ungido papa.

McCulloch ya había trabajado con Meirelles en “360” ( 2011, Rachel Weisz, Jude Law, Anthony Hopkins), por lo que su elección tuvo que ver con aquella buena experiencia entre ambos.

“Los dos papas” está nominada para Mejor Guión y Mejor Película en los próximos premios Globo de Oro y espera nominaciones a los Oscar.

En un encuentro con Río Negro, McCulloch habló sobre su trabajo en “Los dos papas”, su relación con Meirelles en este filme y reveló cómo hicieron para que un guión peligrosamente aburrido finalmente funcionara.

“Una de las cosas que tenés que hacer como asistente de dirección es meterte en al cabeza del director para entender en qué película está pensando”, reveló McCulloch acerca de su trabajo.

Con Meirelles en particular, dice que tuvo una relación perfecta, sobre todo por cómo es Meirelles como persona y como director, al que definió como muy humano, muy humilde, “cero ego” y con un entusiasmo por su trabajo como si cada película fuera la primera vez. Y eso lo transmitió mucho al equipo de trabajo. “Hay directores locos, muy complicados. No es el caso de Fernando”, afirma.

Una escena "futbolera" entre Bergoglio y Benedicto XVI.



La película gira alrededor de un encuentro imaginario entre el papa saliente y su sucesor antes de saber que lo sería, pero con chances de serlo como finalmente sucedió. El filme incluye flashbacks que regresan el tiempo a los años de Bergoglio en los 70, interpretado por el actor Juan Minujín (ver aparte), por lo que “Los dos papas” incluyó escenas filmadas en la Villa 31 y en Córdoba, entre otros lugares, entre noviembre y diciembre de 2017.

De todos modos, la mayor parte de la película se filmó en los míticos estudios Cinecittà, de Roma. Allí, entre otras cosas, se construyó una réplica de la Capilla Sixtina, ya que no es posible filmar en el Vaticano.

Acerca del guión , McCulloch revela que tanto Meirelles como el equipo de producción estaban preocupas porque la película no fuera lo suficientemente entretenida, pues se trataba de una historia sobre dos hombre s adultos mayores con mucho diálogo. “Fernando me consultó mucho acerca de esto, sobre cómo lo veía yo, si coincidía con él sobre el temor a que resultara aburrida. En mi caso, esa sensación la tuve apenas leí el guión”.



Finalmente, la película, a su criterio, funcionó a partir sus actores, del director y, sobre todo, pues allí estuvo la clave, un montaje y un encuadre muy particulares que hizo que la película no fuera la que se leía en el guión.

“Si bien hay escenas de mucho diálogo, Meirelles buscó ponerlos en movimiento caminando, entrando y saliendo. Mucho crédito en eso para el director de fotografía, mucho corte, los ángulos de las tomas y los movimientos de cámara para darle ritmo”, explica McCulloch.

Finalmente, la mano derecha de Meirelles en el set, dio su opinión de la película: “Me pareció fascinante, superó mis expectativas, porque no pensé que iba a ser tan buena. Y definitivamente es muy movilizante”.

Al igual que "El irlandés", de Martin Scorsese, "Los dos papas" tendrá un pasó fugaz por las salas de cine porque su gran pantalla será Netflix