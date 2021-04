Envíos gratis al comprar con Toque: nuevo beneficio del Club Río Negro para Roca y Cipolletti

Por Redacción abril 5, 2021 10:32 am

Este mes y mayo, los socios de Club Río Negro podrán acceder a envíos gratuitos en Cipolletti y Roca al momento de hacer una compra. ¿Cómo? Con solo hacer la compra por la app de Toque e ingresar los datos de la tarjeta Club Río Negro inmediatamente se bonifica el envío.

¿Cuántas veces tenemos antojos de algo rico y no queremos cocinar, o queremos hacer algo casero, pero no tenemos los ingredientes a la mano? Bueno, todos esos mini dramas se terminaron si ya tenés tu app Toque para solucionar el problema. Toque es una aplicación de venta on line y servicio de delivery en las ciudades de Cipolletti, Roca y Neuquén capital. “Todo está a un click de distancia y en cuestión de minutos te lo llevamos”, dice Juan Rodriguez Bensi, uno de los creadores de Toque. “Y ahora este servicio lo tendrán los socios del Club Río Negro que vivan en Roca y Cipolletti”, acota.

“Hace unos 4 años que arrancamos con el desarrollo del software y hace 1 año y medio que la aplicación está disponible al público. Arrancamos con unos poquitos comercios. Actualmente son más o menos 80 en Cipolletti. En Roca llevamos menos tiempo, pero igual tenemos unos 40 comercios adheridos. Y en Neuquén capital ya hay más de 60 comercios que se nos han unido”, comentó Juan.



Ahora, Club Río Negro agrega un nuevo beneficio para sus socios de Cipolletti y Roca.

Este emprendimiento nació de la idea de Florencia, hermana de Juan. “Nos habíamos ido a estudiar a Buenos Aires y vimos cómo era esta tendencia de generar cada vez más app de deliverys. Cuando volvimos a Cipolletti detectamos que esta posiblidad no estaba, que había muchas ciudades chicas que no tenían esto, así que empezamos a consultar con los comercios de la zona si les interesaba y muchos se engancharon. Fue así como arrancó todo. Hoy nuestro equipo se compone de unas 100 personas entre administrativos, coordinadores, capacitadores y repartidores”, cuenta orgulloso Juan.

Se puede comprar desde la comodidad del hogar y acceder a casas de comida, farmacias, regalerías, informática, heladerías, florerías y artículos de limpieza. Los horarios y días que se manejan por el momento es de lunes a jueves de 10 a 23:59, viernes y sábados 10 a 1 am para las ciudades de Cipolletti y Neuquén. En tanto que para Roca es de lunes a jueves de 14 a 23:59 y viernes y sábados 14 a 1 am. “Elegís, comprás, tenés la opción de pagar con tarjeta (crédito/débito) o efectivo y antes de confirmar el pedido te decimos en qué tiempo aproximadamente te llega. Con la app podés ir viendo en tiempo real a la moto, la bici o auto que trae tu compra. Hacés el seguimiento on line. Cuando te confirman el pedido, te llega un mensaje. Además te dicen quién es el repartidor. De esta forma también podés calificar tanto al comercio, el “toquer” (repartidor) y el servicio en general”, continúa Juan.

Estos jóvenes emprendedores tienen un alto porcentaje de entregas en tiempos récord, llegando antes de lo que le habían dicho al cliente. “Somos una empresa de orejas bien abiertas. Escuchamos a los toquers y a los clientes. Aceptamos lo bueno y lo malo, eso nos ayuda a mejorar todos los días, nos ayuda a crecer”.