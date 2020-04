Epidemia de mentiras

Soy integrante de una pyme con 45 años de antigüedad, experiencia o vida.

Hemos pasado crisis de todo tipo: la hiperinflación de Alfonsín, la deflación de Menem, la del 2002 (nos saquearon) y ahora ésta que no solo es económica, sino que también está fuertemente involucrada la salud.

Aquí estoy pendiente de las actitudes de los bancos y los gobiernos, tanto nacional como provincial.

Todos nos piden como requisito esencial para aprobarnos créditos un “auditor externo”. ¿Qué pyme puede pagar un auditor externo?

Esto es una excusa para publicitar que son generosos con nosotros, que disponen de miles de millones de pesos para créditos que finalmente no nos dan “por culpa nuestra”.

Agrego a esto que el banco cooperativo de la localidad no asiste a sus clientes porque “no tienen acuerdo de descubierto”.

No lo pedimos porque no lo necesitábamos. A los que tenían acuerdo se los redujo a la mitad. O sea que, en criollo, los bancos no bancan.

El único beneficio que tomo como válido es el decreto nacional 332, por el que subsidiarán el 75% de un salario mínimo, vital y móvil por trabajador a partir del primero de abril.

Si cumplen, si no lo derogan, es un paliativo. Destaco que nosotros tenemos balances y manifestación de bienes al día.

Se dará cuenta el lector que descreo de los políticos y de los bancos.

Los conozco.

Los saludo.

Elias Lopez

DNI 10.042.089

Centenario