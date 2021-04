Erica Rivas habló sobre su salida de «Casados con hijos» y acusó a Francella

Luego de la polémica que se generó meses atrás cuando Erica Rivas anunció que no iba a participar de una remake en el teatro de la exitosa serie "Casados con hijos" por problemas con la producción se reavivó en las últimas horas. La actriz rompió el silencio, aseguró que la echaron porque no tomaron en cuenta sus opiniones y contó: "Francella me dijo feminazi".

En una extensa entrevista que le dio a Marta Dillon de Pagina 12, Rivas contó la verdad sobre por qué no formó parte de la obra (que finalmente no se hará). Explicó que la echaron por Whatsapp y aseguró que fue acusada de "Feminazi" tanto por la producción como del director (Guillermo Francella).

"Eso es algo que quiero que quede claro, yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por whatsapp a la vez que hacían público un mail privado. Mirá lo que es el pacto de hombres, porque se lo mandé a hombres –los productores, los guionistas (Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón) y el director (Guillermo Francella, también protagonista) eran todos hombres", indicó la actriz.

Al ser consultada sobre los límites para hacer humor que imponen las discusiones actuales que propone el feminismo explicó: "Y sí, por ejemplo yo preguntaba ¿qué va a pasar con una chica que se prostituye? Es una discusión del feminismo desde hace mil años y que en el último tiempo ocupó mucho lugar en la agenda. ¿Se iban a meter en eso sin preguntar a nadie? ¿de verdad? ¿ahora? ¿Qué van a decir de esto, se van a reír de una puta? Hay que tomar decisiones políticas, el contexto cambió, por eso yo tuve que abrir mi posición política. Antes, como te decía, estaba en la boca del lobo y trataba de hablar con cada quien para ir viendo con cuidado.

Rivas también contó cuál fue la respuesta que obtuvo: "Y… me comí que el director me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada. Y mi transpiración llegaba desde el cuello a los pies. Me decían, bueno, no te preocupes que nos ponemos el pañuelo. Pero es mucho más que eso".

Sobre su reacción ante la respuesta por parte de Francella y los productores comentó que les contestó: “Mirá, estás equivocado. Yo te aconsejo que no lo digas nunca más. Esta palabra no la digas nunca más. Eran reuniones con peces gordos. Producción, dirección, algunos diciéndome sí, tenés razón, claro. Y después me llega ese guión donde el único chiste es que una mujer no se depila", cerró.