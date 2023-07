«El tiempo de las mandarinas», una obra que narra el horror de la trata, llega a Neuquén

Una Mujer, Otra mujer Y Otra mujer habitan un espacio infame: apenas una cama y la penumbra. Vidas arrancadas de sus vidas para una no-vida de explotación sexual. Tres mujeres sin nombre protagonizan “El tiempo de las mandarinas”, drama escrito por Rafael Nofal que aborda la trata de mujeres con fines de explotación sexual llevada a escena por la compañía de teatro independiente Los Unos y Los Notros, de Junín de los Andes.



“El tiempo de las mandarinas” podrá verse este sábado, a las 21:30, en Deriva Teatro (Sarmiento 841, Neuquén). Luego emprenderá una gira que incluirá funciones el lunes en Casa de la Cultura de Trenque Lauquen y otras tres en la Ciudad de Buenos Aires: el miércoles y viernes próximos en el Teatro Astrolabio; y el jueves en ArteBrin.

Bajo la dirección de Carlos Ceppeda, Una mujer (Victoria Vincent), Otra Mujer (Paula Acebedo) Y Otra Mujer (Mara Pereyra) evocan recuerdos de sus vidas previa al horror, así como fantasías que se mezclan con el pasado y la realidad y revelan sus mundos íntimos. El futuro también se hace lugar, a veces en territorio onírico, a veces en la mayor crudeza.



La historia está contada de forma no lineal donde cada escena puede ser pensada como una fotografía. “Es una historia de varios relatos no lineales a tal punto que el autor deja a criterio de quienes la llevemos a escena a alterar el orden original porque son como fotos de diferentes historias que esta hilvanadas entre sí”, cuenta Carlos Ceppeda en un diálogo con Diario RÍO NEGRO del que también participó Victoria Vincent, una de las actrices de la puesta.

La variación es fundamentalmente temporal, sostiene el director: “Las escenas se diferencian en sí por lo temporal en cuanto a las etapas de vida de las tres mujeres. Son tres mujeres que no siempre son las mismas tres mujeres o tal vez sí sean las mismas. Es ahí donde comienza el juego de las puestas en escena”.

En exteriores. «El Tiempo de las Mandarinas», de Rafael Nofal, con dirección de Carlos Ceppeda.



La propuesta escénica de “El tiempo de las mandarinas” es más bien despojado: “Una escenografía mínima”, describe Ceppeda. “Eso también va con el criterio que tengo de la funcionalidad de la escenografía que tiene que estar en función de la obra y no como decorado. Si no es parte de lo que se está diciendo no tiene que estar”.

El arte nos atraviesa el cuerpo para que llevar este tema a un hecho artístico. Ya no ves igual este tema después de ver la obra”. Victoria Vincent, actriz de El Tiempo de las Mandarinas

Por su parte, las actrices están siempre en escena, aunque la escena que toque no las comprometa. Solo en la escena final se va una primero y luego las otras dos.

“Son mujeres deseantes que tiene un por qué vivir el día a día, por cosas ahí afuera o recuerdos o lo que sea”, cuenta Victoria Vincent. “La obra trata de narrar las horas en que no están siendo explotadas sexualmente, cómo es el día a día, cuántas horas pasan con los clientes y qué pasa cuando no hay clientes, qué sucede allí”.

En escena. «El Tiempo de las Mandarinas», de Rafael Nofal, con dirección de Carlos Ceppeda.



La actriz destaca de la obra el hecho artístico de poder decir algo al respecto de esta temática: «No es una obra panfletaria, sino que el arte nos atraviesa el cuerpo para que llevar este tema a un hecho artístico. Ya no ves igual este tema después de ver la obra”.

«El tiempo de las mandarinas»

Elenco: Victoria Vincent (Una mujer), Paula Acebedo (Otra mujer), Mara Pereyra (Y otra mujer)

Diseño de vestuario: Pamela Quinteros

Diseño de escenografía: Carlos Ceppeda

Diseño De Sonido: Carlos Ceppeda, Diego Valdéz

Fotografía y Video: Carla Calasanz, Juan Agustín Rivero

Diseño De Iluminación: Carlos Ceppeda, Diego Valdéz

Asistencia de iluminación: Diego Valdéz

Difusión/Prensa: Victoria Vincent, Calasanz Calasanz

Estrategia De Comunicación: @lariaproducciones

Dramaturgia: Rafael Nofal

Dirección: Carlos Ceppeda