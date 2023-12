De gira, El Plan de la Mariposa llega este fin de semana a Viedma, Neuquén y Bariloche

Dos buenas noticias (lo que es un montón en estos tiempos que corren): una, la mariposa tiene planes para este fin de semana; la otra, que seremos parte. Es que El Plan de la Mariposa, esa mariposa incandescente y lunática, se dará una vuelta por la región para ofrecer tres shows de aquellos, literalmente, porque traerá aquello que presentó no una sino dos veces en el Luna Park. Este sábado se presentará en Viedma; el domingo, en Neuquén; y el martes, en Bariloche (ver abajo).



“Los lunáticos planes de una mariposa incandescente” es el particular nombre que la banda de los cinco hermanos Andersen (+ dos no Andersen) le puso a los dos shows que ofreció este año en el estadio Luna Park, el primero de ellos a comienzos de junio y el segundo a comienzos de noviembre.



La banda nacida en Necochea, en el seno familiar de los Andersen, está formada por los trillizos Máximo (teclados y acordeón), Valentín (guitarra y voz) y Camila (voz), más sus hermanos mayores Santiago (violín y segunda guitarra) y Sebastián (voz); además de Andrés Nor (bajo) y Julián Ropero (batería). Todos ellos dan forma a un proyecto musical y estético que funciona tan bien arriba del escenario como abajo, con un público que disfruta del hecho escénico que es cada show de la banda y que se siente parte porque, de hecho, lo es. El Plan de la Mariposa es una banda de rock, pero lo que sucede en cada show es un convivio, sin dudas.



“Estamos haciendo el show que dimos en el Luna Park, ‘Los Lunáticos Planes de una Mariposa Incandescente’, es un poco la evolución de ese show que ya venimos tocando durante todo este año y cada vez va mutando más, agregando y sacando temas. Vamos variando la lista para poder divertirnos nosotros también”, cuenta Valentín Andersen en un diálogo con Diario RÍO NEGRO.



Como para toda banda desde que el rock es rock en este país, tocar en el Luna Park también era para El Plan de la Mariposa un plan perfecto que finalmente les sucedió. “Para nosotros, llegar al Luna Park fue algo soñado desde siempre y por momentos impensado, ‘cuándo iremos a hacer un Luna Park’, ¿no?”, confiesa Valentín. Y cuando llegó no fue porque se trató de una presentación de disco ni nada, sino que se trató de una revisión de nuestro propio trabajo, qué canciones nos habían traído hasta acá y tratar de pasar por los cinco discos que tenemos grabados. Nos gusta diseñar la lista en relación a un viaje de emociones que puede ofrecer un show nuestro. Pasar por distintas emociones, partes más oscuras y psicodélicas y que luego vuelva la luz, manejar esas intensidades es interesante. También para la propuesta visual trabajamos mucho con Pinky, que se encarga de la puesta visual de pantallas y nuestro hermano Santiago, que toca el violín en la banda y también es artista plástico y ha hecho toda la estética de los discos, hicimos un trabajo que buscó fusionar la estética de nuestros discos con las pantallas y las luces en escena”.

El Plan de la Mariposa en el Luna Park, en junio pasado.

P: ¿Qué crees que los llevó al Luna siendo la banda que son, viniendo de donde viene, y haciendo las cosas como las hacen?

R: Es una buena pregunta que también me hago. Tiene que ver con la magia, con lo inexplicable. Somos una banda que tiene temas conocidos, temas que nuestro público se sabe y las pide, pero no somos una banda de hits, de canciones que suenen en todos lados. Yo creo que es el resultado de un trabajo de ir y tocar mucho, siempre fuimos de tocar a lugares nuevos y ver qué onda, sembrar nuestra música y cultivar un público donde no lo teníamos. Siempre hemos sido muy federales en ese sentido, hemos llevado nuestra música a todos lados. Un camino paulatino, hecho de a poco y siempre tenemos gente que se motiva y trata de motivar a amigos a ir a nuestros shows. También se fue generando como un código con la gente que viene, hay una cosa que también hace que el público sea protagonista y el público disfruta mucho de eso, viene a cantar, hay un vínculo bastante profundo con la canción como motor de emociones. Se da como una especie de catarsis colectiva y eso tiene un montón de fuerza, más del Plan ¿no? Tiene la potencia de arte y de la música y por suerte hay bastante gente que se identifica y lo da todo y es un espectáculo en sí mismo.

P: ¿De qué está hecha la música de la banda? Porque tiene muchas influencias, hay mucha instrumentación, juegos de voces, hay mucha riqueza en la conformación misma de la banda por la cantidad de músicos que son.

R: Un amigo paraguayo que encontramos en Irlanda definía al Plan de la Mariposa como ‘los Arcade Fire con dengue’ (risas). Las canciones nos llegan de una semilla muy personal, como un momento de alguno de los hermanos con guitarra o piano y un estado de introspección. Tenemos como una influencia de rock, en mi casa por el lado de mi viejo se escuchaba mucho folclore, León Gieco, Charly, Sui Generis, todo eso. Y dentro de la hermandad había gustos variados, a mí me gustaba más el reggae, a mi otro hermano más el metal… con mi hermano Máximo, que somos gemelos, estuvimos muy con la cosa setentera, de Pink Floyd, Jethro Tull. A mi hermano Sebastián le gustó más el rock nacional, desde Los Piojos hasta la cumbia, Horacio Guarany… Es bien amplio el panorama, pero también desde esa base de rock las sonoridades del violín y el acordeón que son bastante características de la banda, instrumento que ya estaban en la familia y que empezaron a experimentar mis hermanos. Tenemos una herencia musical en ese sentido porque a mi vieja le gustaba mucho la música celta y de chicos ya empezamos a escuchar esas músicas con violines. Y el hecho de usarlos nos da una característica que tiene que ver con ese universo de músicas folclóricas. Siento que ese folclore o esa música más de raíz se cuelan por la forma de cantar, las sonoridades pero no es una búsqueda folclórica que tenemos.

Los planes de la mariposa para este fin de semana

Viedma

Sábado, a las 21, en el Centro Municipal de Cultura (Gallardo 550). Entradas: desde $14000.

Neuquén

Domingo 10, a las 21, en Casino Magic (Planas 4005). Entradas: desde $14000.

Bariloche

Martes 12, a las 21, en María Auxiliadora (Beschtedt 754). Entradas: desde $14000.

Las entradas pueden adquirirse en boletería de las salas y por sistema a través de entradauno.com.