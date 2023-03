Homenaje a un Andariego: el merecido reconocimiento al músico Raúl Mercado en la UNC de Neuquén

Este martes, el músico, autor y compositor Raúl Mercado recibirá el sentido homenaje que la Academia Nacional del Folclore ha preparado en su honor. Será a partir de las 20, en el Aula Magna “Salvador Allende, de la Universidad Nacional del Comahue (Buenos Aires 1400, Neuquén), con la presencia del vicepresidente 1° de la ANF, José Luis Castiñeira de Dios.



RÍO NEGRO tuvo, al mediodía del lunes, el placer de dialogar brevemente con Raúl Mercado, quien hizo un emotivo repaso de su trayectoria. Riojano de nacimiento, pero residente de Neuquén desde hace cuatro años tras de media vida transcurrida en Francia, de donde es ciudadano naturalizado, Raúl, dijo sentirse emocionado por la distinción de la Academia, de la que, además, forma parte. “Siempre entendí a la música y a la Poesía cómo pilares fundamentales de la cultura”. Habiendo quedado solo de lo que fuera el mítico grupo folclórico Los Andariegos, Raúl Mercado vive estos días con mucha tranquilidad por todo lo realizado, sabiendo que, aceptar las cosas como son y no como uno quisiera, le da paz para continuar.

Raúl manifestó se agradecimiento a Francia, país que lo recibió en el exilio y que, como el manifestó a

Aquellos Andariegos: Alberto Sará, Raúl Mercado, Agustín Gómez, Pancho Cabral y Ángel Ritro.

RÍO NEGRO, le dio la posibilidad de ser y reconocerse como latinoamericano lejos. Por último, recordó que él era ojos y oídos, pero que, al haber perdido la vista, se dio cuenta que lo único que le ha quedado son el oído y la memoria y que con eso siente que puede seguir viviendo porque los recuerdos de una vida que, a pesar de haber sido dura, adversa, al final logro seguir adelante con lo que él quería, lo que amaba que era su música.

Del homenaje a Raúl Mercado participarán, además de Castiñeira de Dios, la cantora Hilda “Negrita” Alvarado, de Santa Rosa, La Pampa; los guitarristas José Luis y Carlos Denda, de Zapala; y el cantor Miguel Ángel Michelena, de Neuquén. Se harán dos reconocimientos importantes, a la trayectoria y por su aporte a la cultura nacional. Habrá un momento musical para agasajar a Raúl con los cantores y músicos presentes y se compartirán algunos saludos recibidos a modo de sorpresa. Organizan Naldo Labrín, miembro de la Academia Nacional de Folclore y representante para la Patagonia y la Secretaría de Extensión de la UNC.

Con Raúl Mercado, en París



A continuación, reproducimos la entrevista a Raúl Mercado realizada a fines de los 90, en París, lugar de residencia del músico. El texto forma parte de “Inventario de Sueños”, mi primer libro, editado en 1999, que reunió la vida de 85 artistas argentinos que emigraron a París, a partir de 1950.



«Raúl Mercado, el andar que no cesa», el capítulo dedicado al músico del libro «Inventario de sueños» (1999), de Oscar Sarhan

“Raúl Mercado supo de la zanja que dejó la dictadura militar en Argentina en septiembre de 1979 llegó a París con su guitarra y sus Kenna’s, luego de que su grupo Los Andariegos se disolviera tras casi veinte años de hacer música popular Argentina. En París encontró la libertad para seguir creando.

”Músico, autor y compositor, Raúl nació en La Rioja. Actualmente preside la asociación de artistas latinoamericanos e integra desde 1989, el grupo “Cuarteto Dos Mundos”, Junto al pianista Miguel Ángel Estrella; El guitarrista, Omar Espinosa y el contrabajista Hubert Tissier. Raul vivía orillas del Sena, en una de las curvas que pega el río en la parte sudeste de la ciudad”.

P: ¿Vive aún en la nostalgia de lo que pudo haber hecho en Argentina y que no hizo?

R: El destierro siempre es duro de soportar. Cuando uno parte por propia voluntad es una cosa, pero cuando te obligan a irte, cuando no se puede volver es muy angustiante. Y más en mi caso, que ya no era tan joven. Sin dudas el paso de los militares por mi país tuvo gran influencia en lo que luego seguí haciendo. De hecho, son los responsables de qué yo esté hoy aquí. Cuando llegué no sabía ni en el idioma; nos juntábamos algunos argentinos que estábamos en la misma, y en esos encuentros parecía que todo se volvía más tolerante. Francia fue muy solidaria con los expatriados. Así y todo, no me quedé en el tiempo. Aprendí el idioma y comencé a hacer lo que sabía. Al poquito tiempo del llegar realicé un musical que se llamó “Tupac-Tosco”, y que reunió a varios artistas argentinos. Tuvo mucho éxito y ya no paré. En cuanto a lo que quedó por hacer con Los Andariegos, la verdad es que hicimos muchísimo; aunque después nos hayan coartado las ganas de continuar… Pero, el querer juntarnos pudo más que cualquier dictadura, y fue así que el año pasado, luego de 20 años, nos volvimos encontrar tres de los cinco que éramos para grabar un disco en Barcelona, y que será editado en Francia y en España. Eso es lo que no me hace perder el contacto del todo con mi país.

P: ¿Qué otras cosas le permiten seguir unido Argentina?

R: Primero, los viajes que a menudo realizo hacia allá. Y segundo, que no dejes nunca de componer obras folclóricas, por supuesto en español. Hacerlas es una manera de soportar la ausencia, y la música que hago tiene que ver siempre con mi tierra. Y así lo entienden los que van a los espectáculos que he montado. No son sólo latinos los que acuden. Al contrario, los franceses son los que nunca faltan. La obra que compuse, Cantata a los Libertadores, sobre textos de Pablo Neruda, participó en varios festivales de este país. Lo mismo sucedió con el Sermón de la montaña. Es increíble como les gusta los franceses el folklore latinoamericano.

P: ¿A qué cree que se debe esto?

R: El estar tanto tiempo en Europa me llevó a darme cuenta de que los europeos no nos miran a los latinos como pertenecientes a países sueltos, sino que nos identifican como habitantes de un continente. Obviamente, nos diferencian de América del Norte, que sería Estados Unidos. Pero luego, desde México hacia abajo, para ellos somos una sola América. Y a eso lo encuentran riquísimo, ya sea por la gran cultura musical, pictórica y literaria que poseemos al hablar un mismo idioma. La gran riqueza de América Latina es que es un continente mestizo, que supo capitalizar todas sus influencias: la precolombina, la africana…

P: A la distancia, ¿cómo ve el folclore que se hace en Argentina?

R: Por suerte, con la llegada de la democracia durante todos estos años pude volver siempre a los pagos. Ahora, por ejemplo, con Miguel Ángel Estrella acabamos de llegar luego de realizar varias presentaciones en distintas provincias. Tuvimos la gran oportunidad de actuar en diciembre en el teatro Colón, luego que siempre había mirado como espectador. Con Miguel Ángel y los otros dos músicos, armamos un cuarteto de cámara, que alterna en su repertorio la música clásica con la música popular. Es una mezcla interesante. Ese mismo espíritu renovador es el que me sirvió siempre para dejarme influenciar lo justo y lo necesario por otros estilos. Aquí, hay miles de formas y ritmos y colores en los que a música se refiere, pero, desde que estaba en Los Andariegos, mi música era bastante estilizada. Nos nutríamos de la raíz, aunque la elaboración musical terminaba haciendo más estilizada. Esa libertad continua a la hora de crear. Soy renovador en lo que hago, pero con esa cuota de identidad que necesito para no desvirtuar la música que me pertenece. Como diría el querido Atahualpa Yupanqui: “hay que irse, pero con la tierra adentro”.

Oscar Sarhan

