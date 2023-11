HAY-ON-WYE, WALES - MAY 26: Lina Meruane, Chilean authorat the Hay Festival on May 26, 2018 in Hay-on-Wye, Wales. (Photo by David Levenson/Getty Images)

La autora chilena Lina Meruane no es una autora de medias tintas. Es una escritora en estado salvaje, que compone imágenes que pueden resultar tan crueles y dolorosas que es difícil no leer sus cuentos con el corazón en el puño, como si asistiéramos a un acto siniestro y enormemente conmovedor a la vez. Es imposible no quedar impregnados por cada imagen a la que nos expone para ilustrar el lado más oscuro de la existencia puesta al borde del abismo.



“Avidez”, el libro de cuentos que acaba de publicar Páginas de Espuma, es perturbador, uno de esos libros que posiblemente no puedan leerse de un tirón porque cada cuento, a veces cada escena, queda reverberando por un tiempo, ahuecada en el ala oscura de la imaginación más sombría.



Los 13 relatos que componen “Avidez” fueron escritos a lo largo de casi tres décadas. Y aún así, con ese largo lapso de tiempo y de vida, la pluma de Meruane parece atemporal, siempre escritos con una voz que evidentemente le es propia. “Cuando revisé los cuentos que tenía sueltos, me puse a leerlos y me di cuenta de que muchos rondaban en torno a la avidez; desde lo más material, el alimento, hasta las obsesiones y las pulsiones que necesitan ser satisfechas. Y sí, me sorprendió que, a pesar de las diferencias estilísticas, haya un lenguaje bastante propio, incluso ya desde el primer cuento escrito con 24 años”, dijo la autora en una entrevista con un medio español.



Pero más que el estilo, es el tema el que los vuelve un menú de muchos pasos guiados por una exploradora de zonas abismales. “Me interesa mirar las zonas oscuras, lo que no aparece de forma evidente, pero que sigue ahí… Yo creo que hay un odio siempre latente. Lo vemos en el crimen, en las dictaduras, en los populismos de ultraderecha… Y yo exploro esa oscuridad, sobre todo la femenina, porque creo que hay una voluntad de ver en las mujeres solo el lado bueno de la humanidad. Me parece que las mujeres y los niños tienen también un lado oscuro que se puede manifestar”.



La mayoría de los cuentos que componen este libro están protagonizados por niños, sobre todo niñas, y también por madres. Como ocurre con un gran libro del autor español Andrés Barba, “República luminosa”, aquí los niños no son seres cándidos ni son mirados con candidez. “Para mí fue muy interesante retar esa idea de la inocencia de la infancia, la sacralización de los niños. Ahí me di cuenta de que la infancia es mucho más compleja y tiene muchos más ángulos que los que la sociedad quiere que tenga. Cuando uno observa con cuidado lo que pasa en esa edad, descubre que hay pulsiones en los niños, que hay bullying, que hay deseo, que hay violencia hacia otros niños… Y en muchos casos no intervienen los adultos, ni siquiera como modelo”, dijo en la misma entrevista la autora.



Es por eso que muchos de los cuentos se vuelven mucho más que perturbadores. Muchas veces escalan a un estado terrorífico. Y es mucho más electrizante porque todos se ubican en el plano de lo probable, de lo verosímil con sus situaciones distópicas, salvo algunas excepciones en los que entra en juego algo surrealista o de ciencia ficción.



Pero en la mayoría, lo que se lee, lo que se ve, son niños abandonados a su suerte, o niños encerrados por madres a la que es mejor devorársela antes que seguir sufriéndola; n iñas que, a falta de madre, intentan actuar de madres;hermanos que deben cuidarse entre ellos, cuidarse de la propia avidez y de la ajena; niñas-hermanas que han crecido pegadas por el cuerpo; adolescentes que descubren el deseo, cuerpos que se mutilan. El cuerpo, siempre, es el campo en el que se libra el mundo en descomposición que describe Meruane.



En “Platos sucios”, por ejemplo, una hija se venga de su padre;en “La huesera” , coexisten el mundo de los vivos y el de los muertos; en “Función triple” nos pone frente a un parto, un triple parto, al revés; en “Doble cuerpo” separa a dos siamesas, una de las cuales será completamente biónica; en “Lo profundo” nos sumerge en la miseria moral. Ninguno de los cuentos es un simple pasatiempo.



“Es perturbador. Perturba una idea que tenemos fijada y eso es incómodo. Yo creo que aunque la ficción de estos cuentos es a veces surrealista y de ciencia ficción, hay también una voluntad de explorar la realidad, examinarla y llevarla a un extremo. Es decir, no es que todos los niños sean así, ni toda la gente sea así, pero me interesa ese extremo. Ahí es donde hay situaciones terroríficas”, dice ella misma.

Lina Meruane



Autora de la excelente -y también inquietante “Sangre en el ojo”- la escritora reúne estos cuentos que aparecieron en la década del 90, en la primera década del 2000 y otros más recientes.



Lina Meruane nació en Chile, en 1970, vive en los Estados Unidos y enseña escritura creativa en la Universidad del Norte (Colombia), y en la Universidad de Nueva York .



Su obra de ficción incluye relatos, (“Las Infantas”) y cinco novelas (“Póstuma”, “Cercada”, “Fruta podrida”, “Sangre en el ojo” y “Sistema nervioso”) traducidas a doce lenguas. Entre sus libros de no ficción se cuentan los ensayos “Viajes virales”, “Zona ciega”, “Palestina en pedazos” (versión ampliada de “Volverse Palestina”), “Palestina por ejemplo” y “Contra los hijos. Ensayo General”. Ha incursionado también en la dramaturgia con una adaptación teatral, “Un lugar donde caerse muerta” y una obra dramática, “Esa cosa animal”. Ha recibido los premios Iberoamericano de las Letras José Donoso (Chile 2023), Blue Metropolis (Canadá 2023), Cálamo (España 2016), Sor Juana Inés de la Cruz (México 2012) y Anna Seghers (Berlín 2011).



Este mismo año fue galardonada con el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2023. Y también publicó este año “Señales de nosotros” (Alquimia Ediciones), un breve libro de ensayo que tiene como tema la dictadura cívico-militar desde la mirada de una niña privilegiada y en el que describe el proceso de “asombro de descubrir qué era lo que estaba pasando, con una creciente conciencia”.



En este libro, un grupo de niñas que estudian en un colegio privado que busca, como lo hacen sus familias, mantenerlas aisladas de la realidad, se dan cuenta poco a poco de lo que está sucediendo más allá de las rejas que las separan del mundo. Advierten que, a fin de cuentas, todo ha cambiado, incluso los silencios, incluso los gestos de la gente.