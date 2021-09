Es argentino, entró a un bar en Suecia, vio la foto de Maradona y mirá lo que pasó...

Por estas horas, un video que muestra la foto de Diego Maradona alzando la Copa del Mundo en México 86 suma miles de reproducciones. Lo filmó un argentino en un bar temático de deportes en la pequeña ciudad sueca de Kungsbacka, alrededor de 20.000 habitantes. Entró a un pub y le llamó la atención la cantidad de imágenes de fútbol. Y mientras lo iba recorriendo, se sorprendió al ver la foto más grande de pared a pared, esa que lo hizo llorar.

Así lo relató: "Esto me superó. Estoy en Kungsbacka, en Suecia. Entré a Black Pearl, un bar de deportes con banderitas suecas. Empecé viendo fotos de futbol, de deporte, varias. Y vengo viendo el lugar y entonces llegó acá.... Por Dios, la foto más grande del bar es el Diego. Esto es increíble. En el fondo está el Diego...", dice emocionado. Desde la barra, un sueco lo observa extrañado. "I'm recording. I can´t believe this" (estoy grabando, no puedo creer esto) le explica. El sueco lo sigue observando. Mirá...