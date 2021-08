Es una cuestión de prioridades

El Gobierno rionegrino trabaja en varios frentes que tienen que ver con los estatales, pero ninguno de esos contempla los reclamos de los trabajadores de la Salud, concretamente los hospitalarios.

Discute y aprueba el pase a planta permanente, con el respaldo de los gremios, avanza con la vuelta a la presencialidad, pero sigue postergando un diálogo que es central en esta pandemia, con los denominados trabajadores esenciales, según los definió el mismo Ejecutivo provincial.

Es decir, se aplaza el debate del tema central, de los que están en el Estado, de los que jamás dejaron la presencialidad y de los que estuvieron en la línea más riesgosa en el apogeo del coronavirus. Y esos son sin dudas los trabajadores de hospitales.

Y todos saben que lo que no se consiga ahora no se conseguirá más, porque la pandemia es la razón, no la excusa, para terminar de redondear salarios dignos para el sector.

El famoso Plus Pandemia es pan para hoy y hambre para mañana. El reconocimiento para el sector de la salud debe ser permanente, no en la circunstancia donde el grueso de los trabajadores estatales terminó trabajando en sus casas y bastante alejado de los riesgos de contagios.

Mientras, los hospitales mostraron imágenes únicas de gente internada hasta en los pasillos, colas interminables por hisopados, terapias desbordadas y jornadas mucho más extensas que las habituales.

Pero nada de eso alcanzó para instalar el debate salarial de la salud. Y tampoco los gremios acompañaron ese pedido, porque ni el Gobierno ni los sindicatos están interesados en sumar una agrupación a la discusión.

A la par, no se dan cuenta que el sector más esencial entre los esenciales sigue estando postergado, que con esos salarios se expone al éxodo de trabajadores formados y capacitados que buscarán mejores ingresos. Es necesario pasar en limpio las prioridades para empezar a resolver.