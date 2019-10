Es verdadero el video de un pastor evangélico dando una charla para los cadetes de la Policía de la Ciudad

Circula en redes un video en el que se ve a un pastor dando una charla frente a un grupo de cadetes de la Policía de la Ciudad en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). El audiovisual fue viral en Twitter: fue reproducido más de 90 mil veces. Este mismo registro también apareció en Facebook y fue publicado en medios gráficos como Página/12, La Izquierda Diario y la Revista Noticias.

Algunos usuarios pusieron en duda que eso haya ocurrido (ver acá y acá) y también lo enviaron al número de Reverso (+54 9 11 3182-3655) para que sea verificado. Sin embargo, efectivamente esto ocurrió: fue confirmado por Osvaldo Carnival, el pastor que aparece en el video, en su cuenta oficial de Twitter, y también por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y el rector del ISSP a Reverso.

El contenido se viralizó y los usuarios recordaron que, en 2017, el jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, participó de un acto realizado por la iglesia evangélica por los 500 años de la Reforma Protestante. En esa oportunidad, el hecho ocurrió frente al Congreso nacional y el funcionario se presentó con su esposa, Bárbara Diez, junto al pastor Juan Carmona. En ese entonces, el video del acto fue difundido por la Revista Noticias.

¿Por qué el video es verdadero?

El acto ocurrió el 26 de septiembre último, pero se volvió viral el 30 de septiembre cuando fue publicado en Twitter por la periodista Silvina Márquez (ver acá). Reverso se contactó con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad para conocer más detalles sobre este hecho. Según precisaron, “la charla se realizó en un gimnasio del Instituto, no fue en horario de clases ni forma parte de la currícula”. También aclararon que “era una actividad optativa”.

Esta no es la primera vez que se realiza un evento religioso dentro de una de las instituciones relacionadas con la Policía de la Ciudad. De hecho, a fines de 2018 se realizó una misa de fin de año dentro del Edificio de Investigaciones de la fuerza porteña que ofició el padre Pedro de la Iglesia católica.

Para poder realizar la charla del pastor del evangélico en el ISSP, según precisaron desde el Ministerio, “se hizo una consulta con el Capellán de la Policía [Juan Ignacio Alonso, un cura católico] y dio el visto bueno”.

Este medio también consultó a la Policía de la Ciudad para saber si Carnival, el pastor evangélico que dio la charla, cobró por dicha actividad. “El pastor vino absolutamente gratis a satisfacer las necesidades de oración de los cadetes. Fue una actividad voluntaria que se realizó en el horario de descanso”, afirmó Gabriel Unrein, rector del ISSP.

Qué dice el estatuto de la Policía porteña

Actualmente, en el Estatuto de la Policía de la Ciudad no hay ningún tipo de norma que regule el tipo de prácticas religiosas que se pueden realizar en la escuela de oficiales, ni tampoco a los cultos religiosos que quieran realizar los integrantes de la fuerza.

Sin embargo, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 24, aclara que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior”.

El ISSP -donde se forman los policías y los bomberos de la ciudad- se encuentra en este último nivel, el de educación superior. Según el rector del ISSP, “la institución respeta un modelo educativo laico, público y gratuito y garantiza lo aseverado en el art. 24 de la Constitución de la Ciudad, sin embargo, el ISSP se caracteriza por su régimen de internado, es decir, que los cadetes no pueden satisfacer sus necesidades religiosas, al no contar con autorización para dirigirse hacia sus respectivos ámbitos de oración (ya sea parroquia, iglesia o templo)”. Además, dijo, es por ese motivo que “el Instituto facilita a los cadetes espacios donde puedan tener contacto con sus respectivos referentes religiosos, pero siempre de forma voluntaria y por fuera de la currícula oficial”.

Reverso consultó por este tema a Tobías Schleider, doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y consultor en seguridad ciudadana. “No tenemos datos para cuantificar con certeza el fenómeno, pero esto por ley y por ética pública no puede ser un tema institucional, sino particular”, explicó el especialista. También señaló que, “si bien no hay una normativa que obligue a profesar cierta fe (o alguna) para integrar la fuerza, lo cierto es que, en su gran mayoría, los policías son católicos (aunque, como en toda la sociedad, crecen los evangelistas)”.

El especialista también afirmó que “tradicionalmente las policías argentinas tienen un vínculo muy fuerte con la Iglesia”. En ese sentido, a comienzos de septiembre último, más de 250 cadetes y aspirantes de la Policía de la Ciudad recibieron diferentes sacramentos cristianos, según detalla la web oficial de la institución. También realizaron una peregrinación a la Basílica de Luján, según confirmaron a este medio desde el Ministerio de Seguridad y se puede leer también en las agencias de información católica AICA y ACI (ver acá y acá).

En la Argentina, el 76,5% de la población se declara católica, por lo que actualmente habría cerca de 34 millones de católicos en el país. Los “indiferentes” (ateos, agnósticos y otros) representan el 11,3%, los evangélicos el 9% y los Testigos de Jehová un 1,2 por ciento. Este fue el resultado de una encuesta realizada en 2008 (última información disponible) por un grupo de investigadores del Conicet. La categoría “Otros”, que representa el 1,2%, incluye a religiones como el judaísmo y el islamismo.

Finalmente, Osvaldo Carnival, el pastor que dirigió esta actividad en el ISSP, preside desde hace 25 años junto a su esposa Alejandra la Iglesia Catedral de la Fe, una iglesia evangélica. Según se detalla en la web de la iglesia, congrega más de 5 mil grupos de oración que integran aproximadamente 25 mil personas. Carnival también condujo programas de televisión en América 2, Canal 9, CN23 y actualmente conduce “Osvaldo Carnival ONLINE” en Canal Luz.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

