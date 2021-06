Escándalo en Santa Cruz: una docente negó la existencia del coronavirus y será removida del cargo

Una docente oriunda de Santa Cruz podría ser removida de su cargo, al frente de la cátedra de Formación Ética y Ciudadana de la escuela secundaria Industrial N°7 de Las Heras, por negar la existencia del coronavirus durante el dictado de su clase, lo que la llevó a una fuerte discusión con las madres de sus estudiantes.

Las imágenes, que se viralizaron en poco tiempo, involucran a Rosa Emperatriz Rasuri, abogada y dirigente del PRO, quien señaló que para ella "el coronavirus no existe", mientras dictaba una clase virtual.

"Es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos. Si a ustedes les molesta, a mí no me interesa. Estoy dando formación ética", señaló la profesora ante el reclamo de las madres de los alumnos que escuchaban atónitas durante la clase.

En el debate, una de ellas le indicó que "no puede decirle a mi hija de 14 años que el Covid no existe". A lo que Razuri replicó: "no existe, usted está equivocada".

En ese ida y vuelta, otra de las madres interrumpió su relato para comentar la situación que atravesaron tras la pérdida de un familiar. "La gente no se muere de ningún Covid, porque no existe, tengo mi hermano que es científico y él me informa", insistió la profesional.

"Se están muriendo por neumonía pero no por coronavirus", sentenció. Por este hecho, el Consejo Provincial de Educación decidió removerla de su cargo en las próximas horas.

Razuri fue entrevistada por distintos medios, donde ratificó sus dichos sobre la inexistencia del virus y mencionó estar relacionada con "Médicos por la verdad", la organización que niega la pandemia y protagonizó incidentes en la última marcha contra las restricciones en Rosario.