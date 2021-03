Esmeralda Mitre: "Tinelli es un traidor y pusilánime"

Esmeralda Mitre reapareció luego de la eliminación del Cantando 2020 y criticó duramente a Marcelo Tinelli al señalar que el conductor "es un traidor y un pusilánime".

"¿Trabajarías otra vez con Tinelli?", le preguntó el periodista Luis Ventura y Mitre disparó: "No, nunca más. Me parece un pusilánime. No tengo problema en decirlo. Tenía buena relación pero me traicionó. Soy una persona con un corazón de oro, la más leal del mundo. Pero me traicionás y te vas a comer una venganza. Y ya se la comió. Porque salí a todos los medios a decir que su programa estaba arreglado".

"Marcelo siempre termina traicionando a la gente - continuó Mitre en la entrevista - Eso es lo que dicen todos y lo comprobé. Lamentablemente, porque a pesar de todo lo quiero mucho. Le tengo cariño y creo que él no quiso hacerme daño, pero me lo tuvo que hacer".

"Yo era la persona que más rating tenía en el programa, lejos. Todos hacían 2, y yo hacía 12.8 puntos. ¿Vos qué hacés con una estrella que te está dando de comer? Porque él no me estaba dando de comer a mí, yo le estaba dando de comer a él con el rating", añadió Mitre.

En otro tramo de la entrevista Esmeralda Mitre señaló que ella "era Don Corleone" y que Tinelli "se había equivocado de enemigo".