«Alejado de la red», menú para un nuevo banquete que La Renga servirá en Fernández Oro

La Renga llegará este sábado a Fernández con un disco nuevo entre el equipaje motoquero que los trajo a la región. Ahora bien, ¿qué tan nuevo es “Alejado de la red”, el disco nuevo en cuestión? Aunque editado el 4 de febrero pasado, casi todas su canciones ya habían sido publicadas a modo de single a lo largo del último año y medio, incluso varias de ellas son prepandémicas.

Como a casi todas las cosas de la vida de todos, la pandemia del coronavirus alteró los planes que, en el caso de La Renga, constaba, entre otros, de un muy esperado nuevo disco teniendo en cuenta que su último trabajo de estudio fue “Pesados vestigios”, editado en un muy lejano 2014.

Para mediados de 2019, cuando publicó los singles “Llegó la hora” y “Parece un caso perdido” la banda tenía en mente incluirlos en un disco que saldría a comienzos de 2020, año en el que iban a girar por el país ofreciendo banquetes de nueva música. Pero no.

Durante los siguientes dos años, La Renga siguió trabajando puertas adentro en su nueva música, que los fans fueron conociendo single tras single. Así, se sucedieron, «Para que yo pueda ver», «Flecha en la clave», «En bicicleta», «El que me lleva» y «Buena pipa». Si a estos temas les sumamos los dos ya conocidos en 2019, tenemos casi el todo el disco editado. Solo faltaban “Elefantes pogueando” y el que le dio nombre al disco y que además lo cierra: “Alejado de la red”.

Más allá de la cuestión estrictamente cronológicas de las grabaciones y publicaciones de los temas que dieron forma al décimo disco de la banda, hay una atemporalidad en la lírica de Chizzo Nápoli que hacen que sus letras tengan siempre vigencia, no importa cuándo sean escuchadas. En este sentido, La Renga siempre suena en tiempo presente.

Así las cosas, ¿qué tan nuevo podemos decir que es “Alejando de la red”, un disco que empezó a gestarse antes de la pandemia, se reformuló durante la misma, tiempo en el cual dieron a conocer gran parte de sus canciones, y que ahora, aún en tiempo de pandemia con mucho de pospandemia, sale literalmente a la ruta? Justamente, en esto último.

La Renga, no ya como banda de rock, sino como idea que da sentido a muchas cosas de la vida, no está completa sin su banquete, ese ritual celebratorio que reúne multitudes de fans de todo el país no importa donde sea que el banquete ocurra. Esta vez, el banquete ocurrirá aquí cerca, en Fernández Oro.

Los nueve temas que dan forma al flamante disco pedían a gritos sonar en vivo. Ya basta de streamings y virtualidades ascéticas. Ya era hora de volver a las multitudes porque de eso se tratan el rock y La Renga.

El disco, es cierto, no presenta mayores novedades respecto de lo hecho por la banda en sus más de 30 años de existencia. Pero, también es cierto, hay bandas de rock para las cuales más de los mismo siempre es mejor.

Editado en vinilo y en pendrive, formato este que incluye videos de todos los temas y versiones desde diferentes planos auditivos, entre otras cosas, “Alejado de la red” no tiene un anclaje conceptual como es habitual en los trabajos de La Renga, acaso por el modo tan fragmentado en que fue concebido.

El disco puede dividirse en dos partes, en ambas fluye setentismo pero de dos formas diferentes. Veamos: “Parece un caso perdido”, “Buena pipa”, “Flecha en la clave”, “Elefantes pogueando” y “Llegó la hora” suenan a un hard rock bien propio del sonido clásico de La Renga, con guitarras sólidas y la base de los Iglesias, Tete y Tanque, bien al frente.

Los siguientes cuatro temas (“En bicicleta”, “el que me lleva”, “Para que yo pueda ver”, “Alejado de la red”), en cambio, suenan más experimentales. Aparecen guitarras más sueltas, menos densas y punteos algo más volados con un Chizzo en plan psicodélico . Incluso, en el tema “Alejado de la red”, el guitarrista se da el gusto de homenajear a Manal, una de sus bandas iniciáticas, al proponer un registro vocal muy cercano al de Javier Martínez; mientras que, promediando «El que me lleva», la base le apunta directo a la de «Mejor no hablar de ciertas cosas», de Sumo.

“Alejado de la red”, el disco, parece ser más de lo mismo para Los Mismos de Siempre, una fórmula que, así planteada, no tiene fisuras.