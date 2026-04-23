Estados Unidos: los errores con el pasaporte que pueden arruinar un viaje familiar

Pasaportes: vencimientos, requisitos para menores, costos, validez mínima para viajar y nuevas restricciones que pueden dejar a más de uno sin despegar.

Viajar al exterior puede frustrarse por detalles mínimos que muchos pasan por alto: la vigencia reducida de los pasaportes para menores, los requisitos específicos para tramitarlos, los costos y modalidades del trámite, la exigencia de que el documento tenga al menos seis meses de validez para ingresar a ciertos países y, además, una nueva regla que deja fuera de juego a los pasaportes emitidos hace más de 15 años, obligando a iniciar el proceso desde cero.

La oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió a las familias sobre un error frecuente: asumir que los pasaportes de menores tienen la misma vigencia que los de adultos. No es así, para chicos menores de 16 años, el documento dura solo cinco años.

El recordatorio, difundido a través de redes oficiales, apunta a evitar situaciones límite. “El peor momento para darte cuenta de que necesitas renovar tu pasaporte es en el aeropuerto”, señalaron. En adultos, la vigencia suele ser de diez años, lo que genera confusión y hace que muchos no revisen a tiempo la fecha de vencimiento de los más chicos.

Para tramitar el pasaporte de un menor en Estados Unidos, el proceso también tiene particularidades. Es obligatorio presentar el formulario DS-11 de manera presencial, junto con documentación que acredite la ciudadanía del menor, como acta de nacimiento, la relación con sus padres o tutores, identificaciones oficiales vigentes y una fotografía reciente.

Además, el menor debe asistir personalmente al trámite. No se permite realizarlo en línea ni por correo en estos casos. Y hay un requisito clave: el consentimiento parental. Ambos padres o tutores deben presentarse; si uno no puede hacerlo, debe autorizar mediante un formulario notarizado (DS-3053). En casos de custodia exclusiva, se deben presentar los documentos legales correspondientes.

El trámite exige la presencia del menor y el consentimiento de ambos padres o tutores.

El costo también varía según el tipo de documento. La libreta de pasaporte cuesta 100 dólares más 35 de gestión, la tarjeta 15 dólares más 35, y ambos documentos juntos 115 dólares más la tarifa de aceptación. Existe, además, la opción de trámite urgente con un cargo adicional.

No todos los documentos sirven para lo mismo. La libreta permite viajar por vía aérea, marítima y terrestre a nivel internacional, mientras que la tarjeta solo es válida para ingresar a Estados Unidos por tierra o mar desde Canadá, México o Bermudas.

El requisito de los 6 meses que puede complicar el ingreso

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos también advirtió sobre otro punto clave: la fecha de vencimiento del pasaporte. Si el documento caduca en menos de seis meses, puede generar problemas para ingresar a ciertos países.

“¡No dejes que un pasaporte a punto de caducar arruine tus planes de viaje!”, publicaron desde la cuenta oficial TravelGov. Muchas naciones exigen que el pasaporte tenga una validez mínima de seis meses posteriores a la fecha de viaje, por lo que es fundamental verificar los requisitos específicos del destino antes de salir.

En caso de que el documento esté próximo a vencer, se puede iniciar el trámite de renovación, incluso en línea si se cumplen ciertos requisitos. Entre ellos, que el pasaporte haya tenido una vigencia de diez años (en adultos), que no esté dañado, que no haya sido reportado como perdido y que el solicitante no tenga previsto viajar en las seis semanas siguientes.

El problema no es menor. Un pasaporte vencido o próximo a vencer puede impedir directamente el embarque. Incluso en los casos en que el documento esté vigente, algunos países exigen ese margen adicional de validez. En tiempos donde los viajes se planifican con anticipación, el consejo es simple: revisar fechas antes de sacar pasajes.

Nueva regla en EE.UU.: los pasaportes de más de 15 años no se pueden renovar

Una actualización en las normas del Departamento de Estado de Estados Unidos endureció los criterios de identificación y dejó fuera del sistema a los pasaportes emitidos hace 15 años o más. Aunque el documento esté en buen estado o parezca vigente, ya no puede renovarse ni utilizarse como identificación federal válida. En la práctica, esto implica que tampoco será aceptado para viajar ni permitirá acceder a los mecanismos simplificados de renovación.

La medida obliga a quienes estén en esa situación a iniciar el trámite desde cero: presentar una nueva solicitud, actualizar la documentación y cumplir nuevamente con los controles requeridos, incluidas posibles entrevistas. El cambio impacta tanto en ciudadanos estadounidenses como en personas naturalizadas y refuerza un criterio más estricto en la validación de identidad dentro y fuera del país.