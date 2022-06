Chris Pratt se corre de la comedia para el thriller psicológico «La lista terminal»

El estadounidense Chris Pratt, quien a lo largo de su carrera se afianzó como una popular figura en el terreno de la comedia con títulos como la sitcom «Parks and Recreation» y con su versión de Peter Quill en la saga de superhéroes de Marvel, se prueba a sí mismo como actor y explora el género del thriller psicológico en «La lista terminal», que llegará a Amazon Prime Video este viernes con una propuesta «misteriosa, oscura, retorcida y que te hace dudar de todo».

«Tal vez quienes vieron otros trabajos que hice la empiezan a mirar con ciertas expectativas sobre el humor, la irreverencia y las tonterías, pero acá no hay nada de eso», adelantó el intérprete en charla con Télam sobre la tira, adaptada del best-seller homónimo de Jack Carr, que tiñe una habitual trama de acción y espionaje con una enrevesada dosis de suspenso.

Codirigida por otro nombre propio de la industria y conocedor de esos géneros como Antoine Fuqua -autor de «Día de entrenamiento» (2001) y de ambas entregas de «El justiciero» (2014 y 2018)-, «La lista terminal» sigue la historia de James Reece (Pratt), un teniente de las Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos que se ve envuelto en una peligrosa y especialmente contradictoria persecución.

El primero de sus ocho episodios comienza cuando Reece vuelve a su hogar, junto a su esposa y su pequeña hija, como el único sobreviviente de una emboscada que mató a todo su pelotón durante una misión secreta de alto riesgo en busca de un presunto terrorista.

Con un aparente traumatismo en el cráneo, pronto descubre que sus recuerdos y su versión de los hechos no coinciden con las pruebas que poseen sus superiores, que de alguna implícita manera parecen posar sus miradas sobre él como el culpable de lo ocurrido.

Sin embargo, cuando salen a la luz nuevas evidencias el protagonista deberá enfrentarse con todos sus recursos a poderosas fuerzas que están en su contra y ponen en riesgo no sólo su propia vida sino las de sus seres queridos, mientras su propia cabeza le juega en contra.

Carismático. Chris Pratt ganó popularidad con los personajes de Owen Grady en la trilogía «Mundo Jurásico» y Star-Lord en «Guardianes de la Galaxia».

Para resolver el turbulento tejido de traiciones y engaños, Reece encontrará apoyos en su amigo de toda la vida, el exmarine Ben Edwards, encarnado por Taylor Kitsch, y la intrépida periodista Katie Buranek (Constance Wu), aunque esos propios vínculos estarán permanentemente ensombrecidos por un manto de sospecha sobre lo que realmente sucedió en aquella misión que lo cambió todo.

Con «La lista terminal», Chris Pratt muestra un interés por despegarse de los personajes típicos por los que se lo asocia con la comedia, si bien para esa transición hace uso de su paso por el género de acción, con su mencionado papel como líder de los Guardianes de la Galaxia en el universo de Marvel y en la trilogía de «Mundo Jurásico» (2015, 2018 y 2022).

La única experiencia más cercana al trabajo que realiza en esta serie es su rol por la aclamada «La noche más oscura» (2012), de Kathryn Bigelow, pero esta será la primera vez que las audiencias lo verán a cargo de un personaje más atormentado y dramático que lo usual.

De cara a su lanzamiento en el streaming, el actor conversó en dupla con Kitsch («John Carter: Entre dos mundos», «El sobreviviente») sobre la producción, que también cuenta en su elenco con Jeanne Tripplehorn, Patrick Schwarzenegger y Jai Courtney, entre más.

P: La serie tiene algo de acción, algo de drama, pero sobre todo mucho engaño. ¿Cuán lejos va este juego mental? ¿Es lo que más les atrajo del proyecto?

Taylor Kitsch: Bueno, ajústense los cinturones. Definitivamente es una de las grandes razones por las que me anoté en esta producción, porque cuando empecé a leer el guion no sólo me di cuenta de que era una historia muy original sino que también me hacía querer saber más y seguir pasando las páginas. Somos muy afortunados en este trabajo de recibir muchas propuestas, pero esta obviamente se destacó. Incluso al leerla te va orientando y desorientando constantemente, y está muy motorizada por sus personajes, así que también tiene una profundidad interesante.

Chris Pratt: A mí me encantó tener la oportunidad de hacer algo que nunca había hecho antes, y quizás sorprender a los miembros de la audiencia y probarme a mí mismo. Por otro lado, tanto Taylor como yo tenemos una gran afinidad con la comunidad de las Fuerzas Especiales de la Marina, ambos tuvimos la oportunidad de interpretar personajes de ese mundo y de conocer a algunos de estos hombres que tuvieron un gran impacto en nuestras vidas. Así que volver a eso fue una oportunidad para mostrar nuestro respeto, con un retrato auténtico no solamente de la forma en que operan sino de sus vidas, sus experiencias y sus traumas.

P: ¿Qué dirían que hace que la serie se destaque en la oferta del género que hay en el streaming? ¿Cómo esperan que la reciba el público?

TK: Realmente creo que a la gente le va a encantar y que se va a enganchar muchísimo viéndola. Es una serie que te hace pensar, pero también es muy entretenida y está basada en un libro increíble que además ya tiene una secuela muy interesante, así que espero que en algún momento también podamos explorar esa continuación con esta serie.

CP: Sí, creo que es muy original en su tono, y que puede desafiar tu imaginación porque está arraigada en este elemento de thriller psicológico que es totalmente inesperado. Te hace dudar de todo, es misteriosa, es oscura, retorcida y desde el primer episodio deja una sensación de shock, y esa es la intención. Siempre es emocionante saber que hay una buena propuesta televisiva para ver y maratonear. Hace poco terminé de mirar «Ozark» y no podía creerlo, después de verla sin parar. Esto es algo como eso, así que espero que la disfruten mucho.