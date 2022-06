La historia del hit de Kate Bush que tardó 37 años en ser número uno y por qué fue gracias a «Stranger Things»

"Running Up That Hill" es la canción de Max (Sadie Sink).

Auriculares en la sien, un casete de “Hounds of love” y un walkman Sony. Play: una secuencia ascendente de batería electrónica y sintetizadores, la voz de Kate Bush y “Running Up That Hill”. Es 1986 y el dedo índice que activa de manera recurrente la cinta es el de Max Mayfield, la adolescente que busca escapar de Vecna, el supervillano de la cuarta temporada de “Strangers Things”, la éxitos y muy popular serie de Netflix recientemente estrenada.

Nacida a comienzos de los 2000 al igual que casi todos sus compañeros de reparto, Sadie Sink, la joven actriz que da vida a la atribulada Max, desconocía por completo a Kate Bush y su música hasta que supo que una canción suya sería parte de su personaje. En una entrevista con Esquire, Sink contó que, para meterse en la cabeza de Max, escuchó la canción durante un día entero, como tenía que hacer su personaje. “Dediqué un día entero de mi tiempo libre a estar simplemente en casa y la tenía puesta de fondo durante todo el día, sólo para ver si me volvía loca, porque eso es lo que tenía que hacer Max. No puedo decir cuántas veces he escuchado ‘Running Up That Hill’. Han sido muchas, pero todavía no me he cansado de ella, lo cual es bueno”.

Ambientada en los años 80, “Strangers Things, cuya primera temporada se estrenó en 2016 y fue un éxito global inmediato, puso al alcance de millenials y centennials completa la estética de los 80, pero, sobre todo, su música. Su banda sonora incluye música de Talking Heads, Kiss, Journey, The Cars. Huey Lewis and The News, REO Speedwagon, Wham!, Madonna, Mötley Crüe y Duran Duran entre decenas de otras bandas y solistas. En este contexto musical es que también aparece Kate Bush.

Catherine Bush aún era Katy cuando, a sus 16 años, fue descubierta por David Gilmour, sí, el guitarrista de Pink Floyd, quien inmediatamente la ayudó a grabar sus primeras canciones y conseguir un contrato con EMI. Con apenas 18 años y ya siendo Kate, Bush grabó, en 1978, su primer disco, “The Kick Inside”, que incluye “Wuthering Heights”, el tema inspirado en la trágica historia de amor de Cathy y Heathcliff, personajes de la novela Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë. Fue su éxito más grande aun cuando le siguieron nueve discos más, hasta que “Strangers Things” reparó en “Running Up That Hill”.

Para sorpresa de todos, pero sobre todo de la propia Kate Bush, la canción rompió todos los récords imaginados al encabezar las listas de éxitos del Reino Unido 37 años después de que fuera estrenada. El viernes 17 de junio había alcanzado el primer lugar en la lista oficial de sencillos, una hazaña que nunca logró cuando la canción se estrenó en 1985 y alcanzó el tercer lugar. El desbancado fue nada menos que Harry Styles con su hit “As It Was”.

A los 63 años, Bush también es la artista femenina de mayor edad en obtener un sencillo en primer lugar y tiene la brecha más larga de la historia entre sencillos #1, ya que la última vez que encabezó la lista fue en 1978 con ‘Wuthering Heights’.

Incluida en “Hounds of Love”, su quinto disco editado en septiembre de 1985 -un año antes de los sucesos que la involucran en la serie- fue compuesta por Bush a mediados de 1983 con un Fairlight CMI, un innovador sintetizador digital que le dio a la canción un sonido absolutamente innovador que aún hoy se percibe.

La letra propone una fantasía sobre hacer acuerdos con Dios para intercambiar lugares con su amante para que cada uno pueda entenderse completamente con el otro. En una entrevista de fines de 1985, Bush explicaba el sentido de la canción: “Se trata de una relación entre un hombre y una mujer. Se quieren mucho, y el poder de la relación es algo que se interpone (…) Crea inseguridades (…) es decir que, si el hombre pudiera ser la mujer y la mujer el hombre, si pudieran hacer un trato con Dios, para cambiar de lugar, entenderían lo que es ser la otra persona y quizás se aclararían los malentendidos. Ya sabes, todos los pequeños problemas; no habría ningún problema”.

«Wulthering Heights», el hit incluido en «The Kick Inside» (1978), el álbum debut de Kate Bush, quien por entonces tenía 19 años

En otro tramo de la entrevista, reveló que en un principio el trato iba a ser con el diablo: “Pensé en un trato con el diablo, ya sabes. Y pensé, ‘bueno, no, ¡por qué no un trato con Dios! Ya sabes, porque en cierto modo es mucho más poderosa la idea de pedirle a Dios que haga un trato contigo”. Por eso, originalmente la canción iba a llamarse “Deal With God” (Trato con Dios), pero la discográfica lo rechazó porque, le advirtieron a Bush, que si mantenían el título original “no se tocaría en ninguno de los países religiosos.

Treinta y siete años después, aquella idea original de Kate Bush acerca de pactar con el diablo se actualizó inesperadamente. Al fin y al cabo, no es otra cosa que de un demonio de quien busca escapar Max cada vez que pone play en su walkman Sony.