Christina Aguilera anunció que hará un tema junto a Tini Stoeseel

La cantante y compositora estadounidense Christina Aguilera anunció hoy que hará un tema en conjunto junto a Tini Stoessel, y los fans de la artista argentina celebraron la noticia.

Se conoció que el nuevo EP de Christina Aguilera se titula «La Tormenta», y ya se puede preguardar, al igual que el single «Suéltame», que contará con la participación de Tini.

«Qué emocionnnnn» respondió al posteo de Twitter la cantante nacida en Buenos Aires.

No será la primera vez que la artista pop compartirá un trabajo con músicos de nuestro país. Recientemente realizó «Pa mis muchachas», junto a Nicki Nicole y Nathy Peluso.

I want to fly someone special to LA Pride✈️🌈



Pre-save my new EP La Tormenta and new single Sueltame, for a chance to join me for the celebration of a lifetime ✨



Link: https://t.co/i57PXQ6hmi pic.twitter.com/S8sEJ1nMv3