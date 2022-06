Comienza la gira de Hernán Piquín por la región con su espectáculo sobre Freddie Mercury

Hernán Piquín vuelve a la región con sus renovado espectáculo “El show debe continuar” basado en la figura de Freddie Mercury. Será un show distinto al que se hizo hace diez años porque, si bien se hace referencia al líder de Queen, tiene otra mirada, otro libreto, otro vestuario y coreografías e imágenes nuevas.

“Su camino a la fama, el rock, las tentaciones, el amor verdadero, la lucha de los sentimientos encontrados, la codicia, la rebeldía, la aceptación… todos se verá plasmado en este espectáculo con una impactante puesta, contado a través de 22 temas musicales de la icónica banda y sus interpretaciones como solista”, adelantaron desde la producción.

El espectáculo se presentará este jueves en Fundación Cultural Patagonia, de Roca; el viernes será el momento del Casino Magic de Neuquén; el sábado será en el Centro Cultural de Cutral Co; y el domingo, en el Complejo Cultural Cipolletti (ver abajo).

La propuesta artística de “El Show Debe Continuar”, repasa temas musicales como “Who wants to live forever”, “A kind of magic”, “Innuendo”, “Somebody to love”, “We are the champions”, “Under pressure”, “To much love kill you”, “I want you break free”, “Love of my life”, “Living on my own”, “Killer Queen”, “Bohemian Rhapsody”, “Save me”, “Don’t stop me now”, “In my defense”, “Another one bits the dust”, “Barcelona” y, claro, “Show must go on”.

Encabeza el elenco Hernán Piquín, quien estará acompañado en escena por Sofía Sciatta, Gustavo Ortiz, Nadia Mecadan, Federico Cáceres, Gloria Regina, Matías de lo Santos, María Eugenia Pommosky, Tomás Martínez y María Lina Sole.

La iluminación y sonido están a cargo de Marcelo Aguilar, junto con el maquinista Cristian Saavedra y el asistente de vestuario Adriana Cavicchia. El libro de este show es de Sergio Marcos, con la dirección de coreográfica Laura Cattalini. Los arreglos musicales son del Maestro Gerardo Gardelín.

En diálogo con RÍO NEGRO, el bailarín se refirió a esta nueva versión del espectáculo:

P: ¿Qué modificaste en la pieza respecto de la última vez que estuviste en la zona?

R: Este es un espectáculo totalmente nuevo, si bien contamos la misma historia que es la vida de Freddie Mercury, son todas coreografías nuevas, al igual que el vestuario, la planta y diseño de luces, imágenes de video. Esta todo creado de cero.

P: ¿Cómo es ensamblar a diez bailarines y artistas sobre el escenario?

R: Es un gran trabajo que hizo “La Catta” Laura Catallini, coreógrafa y bailarina que junto a su asistente tomaron las riendas de este nuevo show, son diez artistas profesionales que dejan el alma en el escenario.

P: ¿Sobre qué cuadros hiciste especial hincapié esta vez?

R: En todos los cuadros, fue una creación a partir del libro que escribió Sergio Marcos, nosotros comenzamos la creación de las escenas desde el movimiento.

P: ¿Los aspectos técnicos son un desafío?

R: Siempre es un desafió los aspectos técnicos y para eso me preparo y me cuido el cuerpo, para estar a la altura de este espectáculo tan exigente.

P: ¿Cómo te paras a esta altura de tu trayectoria como bailarín principal?

R: Con el amor, cariño y respeto que siempre lo he hecho, creo que de eso se trata esta carrera, para que un show sea excelente uno tiene que prepararse.

P: El entrenamiento del resto del staff, ¿cuánto tiene que ver con tu trabajo?

R: Trato de hablar mucho con ellos y de pasarles todo lo que viví durante mis años junto al gran Julio Bocca: les cuento de mis giras de mis anécdotas, de mi amado Teatro Colon, de mis contratos en compañías en Londres, Paris, San Francisco, Italia y demás y luego antes de cada show nuestra clase para calentar el cuerpo.

P: ¿Existe algún cuadro que se destaque especialmente?

R: Todo el show es de destacar. No tengo un cuadro que me guste más que otro, porque me gusta todo el show, sorpresas (piensa) qué se yo, sigo bailando (risas).

P: ¿Qué expectativas tenés con esta vuelta a la zona?

R: Que el público disfrute, que tenga ganas de venir el teatro, no se van a arrepentir; es un show donde van a pasar por todos los estados y les aseguro que saldrán emocionados y movilizados.

P: El público de la región parece seguirte ¿lo notas?

R: Sí, lo noto y lo agradezco. Agradezco el amor con el que me tratan y el respeto.

Las fechas de la gira

Jueves 9

A las 22. en Fundación Cultural Patagonia (Roca)

Venta de entradas: Boletería del Teatro y Por sistema entradauno.com

Viernes 10

A las 22, en la sala del Casino Magic (Neuquén)

Venta de entradas: Boletería Casino Magic, Flipper (Av. Argentina 179, Neuquén) y por sistema entradauno.com

Sábado 11

A las 21, en el Centro Cultural (Cutral Co)

Venta de entradas: boletería del teatro y por sistema entradauno.com

Domingo 12

A las 20, en el Complejo Cultural Cipolletti

Venta de entradas: boletería Complejo Cultural Cipolletti, Flipper (Av. Argentina 179) y por sistema entradauno.com