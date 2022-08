El percusionista Oscar Albrieu en concierto, junto a la Filarmónica de Río Negro, en el Complejo Cultural Cipolletti

La Orquesta Filarmónica de Río Negro vuelve a Cipolletti para un doble concierto, este viernes y el sábado, a las 21 y con entrada libre y gratuita en ambos casos. Sobresalen el estreno de “Oruga”, el concierto para marimba y orquesta compuesto por Luis Naón especialmente para ser interpretada por el percusionista reginense Oscar Albrieu Roca, y la presencia como invitada de la directora argentina-francesa Rut Schreiner. El programa se completa con Rakastava, de Jean Sibelius; y la Sinfonía Nro. 3, de Nicolai Rimsky-Korsakov.



“Oruga” es un proyecto que surgió del encuentro de y las ganas de hacer algo juntos de Schreiner y Albrieu Roca y de la (buena) idea de la directora de pedirle a Naón que compusiera una obra para la ocasión. Naón aceptó sin dudarlo y el resultado de su trabajo esta obra próxima a ser estrenada en Cipolletti.

Para poner en contexto la magnitud de la pieza musical en cuestión y del hecho de ser tocada por primera vez aquí hay que hablar de sus protagonistas. Luis Naón es, desde 1991, profesor de composición en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París. Entre 2005 y 2009, fue profesor de composición en la ESMuC (Cataluña) y desde el 2006 es Profesor de Composición Electroacústica en la Haute Ecole de Musique de Ginebra (Suiza)y codirector artístico del ensamble Diagonal.

La Filarmónica tendrá como directora invitada a Rut Schreider.



Por su parte, Rut Schreiner, también radicada en Francia, tiene a cargo la clase de dirección de orquesta del Conservatorio Nacional de Reims, además de dirigir la Orquesta Sinfónica de esta institución. En las últimas temporadas estuvo a cargo de l’Arctic Philharmonic Orchestra en Noruega. Ambos viajaron desde Francia para estar presente esta noche y mañana en Cipolletti: Rut para dirigir a la filarmónica rionegrina y Luis, para presenciar el estreno de su obra y acompañar a Oscar.

Quién es Oscar Abrieu Roca: percusión del Alto Valle al mundo



Ahora, digamos algo de Albrieu Roca. Nacido en Córdoba, criado en Regina y formado en Roca, donde egresó del INSA (ahora IUPA) con el título de Profesor Nacional de Música especializado en percusión, vive, enseña y toca desde hace años en Buenos Aires, donde es parte de Guillo Espel Cuarteto y Tambor Fantasma. Además, colabora con artistas como Mimi Maura, Vicentico, Dancig Mood y Abel Pintos, entre otros. También es director del programa de la Orquesta Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires y fue durante más de 10 años percusionista en la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón.



Instalado desde hace unos días en Cipolletti, Albrieu Roca habló con RÍO NEGRO sobre esta particular experiencia. “Qué Luis escriba una obra para marimba y para mí es realmente un golazo, un privilegio. Conociendo su obra y el hecho que escriba tan bien para percusión para mi es un privilegio que no sé si se va a repetir”. (risas)

Naón recibió el pedido en diciembre pasado, la empezó a escribir a fines de febrero y la entregó en junio. “Ahí mismo la empecé a estudiar porque es muy compleja para la marimba, sobre todo. Hoy (miércoles) tuvimos el primer ensayo”, cuenta Oscar.



Sobre las características de “Oruga, el músico explica: “Es un tipo de obra solista no concertante porque muchas veces los conciertos proponen un diálogo, un ida y vuelta entre el solista y la orquesta; en este caso no, la marimba tiene un rol protagónico absoluto».

Y en cuanto a lo musical tiene un manejo de los tempos y los ritmos super original, unas transiciones de los tempos muy sutiles, imperceptibles, pero que a lo largo de los compases de ese tempo se van modificado, aunque no se noten. Por eso, su ejecución requiere mucha concentración y trabajo técnico porque es muy rápida, exige mucha precisión. Hacía mucho que no estudiaba tanto una obra para interpretarla”.

Acerca del particular nombre de la obra, “Oruga” tiene que ver, revela Albrieu Roca, con el tipo de desplazamiento del tiempo de los ritmos dentro de la obra que su autor relacionó con el movimiento de la oruga, que parece inorgánico pero que es una forma de desplazamiento muy especial, que va avanzando con un movimiento extraños no lineales. Y también porque le parecía que ese nombre estaba desprovisto de cualquier posicionamiento fuera de lo artístico”.