Este fin de semana: Paris Jazz Club pone en escena las bandas de sonido de Woody Allen

«Woody Allen Night” es un espectáculo protagonizdo por Paris Jazz Club, una formación que interpreta de un modo muy original las composiciones que el cineasta neoyorquini eligió para sus películas como “Midnight in Paris”, “Sweet and Lowdown”, “Blue Jasmine” y “Manhattan” entre otras. Un exquisito jazz característico de New Orleans, New York y París al mejor estilo de Sidney Bechet, Glenn Miller, Cole Porter, Gershwin y demás íconos de la época.



Pero dijimos que el espectáculo es por demás original y lo es porque la música en vivo es acompañada por visuales en alta calidad de escenas de las películas que acompañan de forma muy agradable. El show cuenta también con intervenciones humorísticas, monólogos, stand up y tintes del arte al estilo Les Luthiers.

La (buena) noticia es que la Paris Jazz Club actuará, porque eso hacen, actúan, este sábado, a las 21, en el Teatro Español (Av. Argentina 235, Neuquén). Las entradas anticipadas se adquieren en la boletería de Mood live (Ministro González 40) o por sistema a través de tuentrada.com. Antes de su presentación en el Alto Valle, los músicos dialogaron con RÍO NEGRO.

P: ¿Cuáles son las dificultades para tocar la música de las diferentes bandas sonoras de las películas de Allen?

R: En el grupo casi todos somos multinstrumentista, así que rearmamos la formación acorde al estilo de música que queremos hacer. Por lo general predomina un jazz tradicional, o jazz de New Orleans con clarinete y trompeta, y con sección rítmica típica de jazz con piano, contrabajo y batería, pero por momentos hacemos un formato más gitano con acordeón y guitarra, y también hay momento de tema a tres voces.

P: Y para los intérpretes de cada instrumento, ¿cómo es?

R: Cada uno aporta un montón al show, ya sea tocando más de un instrumento, cantando, haciendo coros, o con muchas intervenciones humorísticas. El espectáculo es un show que trasciende lo musical, hay pequeños diálogos, y monólogos que le dan mucha dinámica y comedia al show, además de las visuales que en determinados momentos cobra mucha importancia.

P: ¿Cómo será la participación del público? ¿Hay espacio para ellos?

R: El show tiene una conducción que hace que el público se mantenga vivo y presente, con risas, aplausos y hasta se puede generar pequeños diálogos dependiendo como se dé el show.

P: ¿Qué hay del humor, ¿cómo lo desarrollan?

R: El humor tiene un rol importantísimo en el espectáculo, casi a la par de la música. Ya son muchas las personas que se van del show nombrando “les luthiers” a la salida, como si hubiesen percibido cierto aire similar. Si bien el show no tiene nada que ver, pero la sensación de haber visto un espectáculo con música y un humor muy cuidado y característico.

P: ¿Cuáles son las expectativas del grupo en cuanto al público?

R: Siempre intentamos que el público le guste el show y quiera volver a ver cualquiera de todos los shows que tenemos, por suerte lo venimos logrando cada vez más.

P: En este show hay mucho de lo emotivo, por las películas del cineasta… y así

R: : Hay muchas personas que nos dicen que se emocionan en determinados momentos del show. Hay momentos que algunos pueden vivirlo como nostálgico, ya sea por escenas de películas, lugares, épocas de las ciudades de las películas o épocas de las canciones. Hay mucho romanticismo en el show, con cuentos de amor, a través del momento de la película. La misma “Medianoche en Paris” está muy presente.

P: ¿Cómo es viajar por el país con esta propuesta?

R: Es cansador viajar mucho, pero ver los teatros llenos lo vale todo, y poder estar haciendo lo que queremos, tocando música jazz tradicional, y hacer humor que nos gusta para tanta gente, es casi un sueño. Pensar tener salas con 1000 personas escuchando un estilo que no es popular para algunos es impensado, pero en el marco que lo realizamos hace que últimamente por el “boca en boca”, viene gente que quizás nunca había escuchado este estilo.

P: ¿Cómo los recibe el público en cada caso, algo para destacar que recuerden, alguna anécdota?

R: Hay muchísimas historias. Una de hace poco, al finalizar un show, un chico se acerca y me dice que lo había invitado la abuela a ver el show de “Woody Allen Night” y él se dio cuenta que yo (Sebastián, pianista y monologuista) era quien hacía videos cómicos en Tik Tok. La abuela se había emocionado por el show y a él también le había encantado, entonces de pronto es un show que atraviesa a tres generaciones. Pueden venir jóvenes que nos siguen por las redes o hasta personas más grandes que les gusta la propuesta por el estilo antiguo y películas viejas.

P: ¿Cómo está estructurado el espectáculo?

R: No hay una división marcada, pero si va cambiando de formaciones, llegando a un momento más íntimo y luego explotando con todo hacia el final.

P: ¿Cuánto tiempo de ensayo le demanda al grupo en cada show?

R: Hoy estamos haciendo shows todos los fines de semana, no es algo que sea necesario, a menos que hagamos una propuesta de renovación de parte del repertorio, o cuando preparamos un nuevo espectáculo. La forma de abordar nuestros shows se emparenta más con una obra de teatro que se ensaya mucho previo al estreno que con un concierto musical.