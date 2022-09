Este viernes, vuelve Ernesto Pugni con «Único circular», un show donde el jazz se cruza con el folclore latinoamericano

Después un tiempo sin escena, vuelve Ernesto Pugni con un espectáculo que de algún modo lo desmiente. Veamos. En 2017, grabó y presentó su primer disco en el que reunió todas sus grabaciones y colaboraciones y que llamó “Único”. Dos años después, en 2019, presentó “Único. Segunda edición”. Ahora regresa con, sí, “Único”, pero «Circular». Es evidente que aquello de único parece tener poco y nada. Pero, cuidado con la trampa, porque no hay repetición, sino sucesión. Los sucesivos espectáculos de Ernesto Pugni son únicos, sí, y también irrepetibles. Entre esto de 2022 y aquellos de 2017 y 2019, (casi) nada se repite. Ni siquiera los músicos que lo acompañaron en esta nueva aventura y que estarán en escena este viernes, a las 21, en el Club de Arte El Biombo (Rodhe 1454, Roca).



“El primer freno que todos tuvimos para desparecer un poco fue la pandemia”, dice Ernesto Pugni en un diálogo con RÍO NEGRO. El baterista y percusionista roquense de extensa e intensa trayectoria en la escena del jazz de la región había tocado por última vez en noviembre de 2019, a propósito de la presentación de “Único, segunda edición” en un formato de quinteto. A los pocos meses se decretó la pandemia y, como Ernesto, todos desaparecimos un poco.

En busca del sonido. Ernesto Pugni y el guitarrista Gonzalo Guida.



Casi tres años después, con la pandemia en un segundo plano, aunque todavía vigente, Pugni vuelve a Único, pero con un particular cambio estético y escénico. Porque su circularidad no es sólo un modo de ocupar el espacio y de proponer el audio y lo visual, sino que esa circularidad propone una reunión alrededor del fuego donde, desde hace miles de años, pasan y se dicen cosas. Porque fue alrededor del fuego que los hombres comenzaron a contarse historias.

Una banda para Único Circular



Pero antes hubo que armar una banda y esta vez Pugni se desmarcó de sus viejos amigos y buscó músicos con los que no había tocado antes. Todo un desafío, por cierto. De su última formación, solo queda su hija, la también percusionista Camila Pugni Reta. Fue ella quien le presentó al guitarrista Gonzalo Guida.

En la búsqueda de nuevos músicos también estaba muy presente la búsqueda de nuevas instrumentaciones para su música. Y aquí, en sus palabras, “empecé a caminar por la cornisa del capricho porque, por ejemplo, hacía años que quería tocar con un vibrafonista”. Y en su búsqueda dio con Pablo Gutiérrez Chau, vibrafonista de la Oors (Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico).

Casi al mismo tiempo se reencontró con el bajista Pablo Joubert, quien se sumó al proyecto y fue, según el propio Pugni, fundamental en un punto: “tuvimos una charla hermosa, me dio su apoyo en hacer lo que yo quisiera, se ofreció como bajista y a la semana empezamos a tocar en casa”.

Con Joubert, cuenta Pugni, se conocen desde hace muchísimos años, pero nunca habían compartido proyectos, solo algunas jam sessions: “Me tenía dentro de ese amplio abanico de músicos que tocamos jazz. Cuando le propuse que se sumara se ajustó el cinto y dijo ‘vamos a tocar jazz con Ernesto’”. (risas). La formación se completó con Cecilia Benítez en voz.

Coltrane y Miles Davis, Naima, Green Dolphin St. e Impressions, standards para (des)armar.



¿De qué va la cosa esta vez con Único? “Como no soy compositor, para hacer este Único Circular tomé músicas que conozco y los interpreto. A mí no se me ocurre componer un tema parecido a ‘Impression’, de John Coltrane solo para cambiarle la métrica y hacer algún arreglo diferente. Yo prefiero tomar ‘Impression’, de Coltrane, que tiene todo lo que tiene que tener, es impresionante y modifico la estructura, el timbre sonoro, la velocidad. El que no conoce ‘Impression’ no va saber que está escuchando ese tema de Coltrane, te lo puedo garantizar, salvo un pedacito de tema, el resto, nada”.

Pugni dice que hay demasiada música en la música que a él le gusta. Quizás pensado en aquella sentencia de Charly García que sostiene que la música ya está hecha, el baterista disfruta más de trabajar sobre la genialidad de, por caso, Coltrane, que componer parecido a Coltrane. Entonces, cada standard de jazz es pasado por las manos, los pies y el espíritu de estos músicos al sur del sur para crear este espectáculo hecho de un repertorio de folclore argentino, samba brasileño y jazz en versiones fusionadas con rítmicas afro-latinoamericanas.

En busca del sonido. El bajista Pablo Joubert y el vibrafonista Pablo Gutiérrez Chau.



Al no contar esta vez con sus viejos compañeros, con quienes mantiene una larga amistad, Pugni tuvo que asumir un rol al que no estaba habituado acaso porque nunca fue necesario. De tanto conocerse con aquellos músicos bastaba comenzar a tocar para saber qué rumbo tomaría la cosa. Ahora no, debía construir esa relación musical y tomar decisiones porque, además del baterista del grupo, debía ser su director. Él los había convocado y de él esperaban decisiones. Y en el rol de director mucho tuvo que ver, otra vez, última fue una idea para la que me ayudó mucho Pablo Joubert. “El me dio los elementos para que me arreglara como director”, concede Pugni.

«Único circular», músicos alrededor del fuego



“Único circular” propone un recorrido musical muy particular, un viaje hacia el centro de ese espacio circular a través de un puñado de standards de jazz sabiamente manipulados por este sexteto inédito, entre los cuales se destaca el ya mencionado “Impression”, de Coltrane. Una vez en el centro, pasarán cosas allí. Entre esas cosas, una vidala de Peteco Carabajal, tocada sin arreglos, a la manera original, pero con instrumentos eléctricos; y un huaino de Raúl Carnota, donde está respetada la forma tradicional, el modo de acentuarlo, poro, obviamente, en palabras de Pugni, “respetamos hasta ahí”. (risas) No usamos instrumentos armónicos, usamos diversos bombos “.

En busca del sonido. Teoría y práctica del vibráfono para standards de jazz.



Otro puñado de standards de jazz nos sacarán de ese centro, pero no nos vayamos todavía de allí. Porque una vez ahí, en ese centro, por qué este espectáculo con el que Pugni vuelve a escena se llama “Único circular”. Porque, devela (un poco) su creador, “justo en ese momento quedamos solo tres músicos, porque ya desde que entrás ves que la formación del escenario es circular y el público nos rodea y porque, juegos de luces mediante, el centro de ese círculo hecho por nosotros los músicos se nos presenta como un fuego eléctrico que justifica esa circularidad e invita a la música, las historias… y los fantasmas”.

Van a aparecer fantasmas, anticipa Pugni. “Los nuestros seguro y los otros fantasmas van a ser gente que vamos a recordar en el transcurso del espectáculo: Carlos Giménez, el Sapo Benítez, Adrián Álvarez… calculo que algunos de ellos estarán con nosotros dando la ronda.

“Único Circular” se presenta este viernes, a las 21, en El Biombo (Rodhe 1454), de Roca. Anticipadas por whatsapp al 11 -57966053.