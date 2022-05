Green Day volverá a Argentina: conocé la fecha, el lugar y cómo será la venta de entradas

Después de varias semanas de rumores, hoy se confirmó que Green Day volverá a presentarse en Argentina y se dieron a conocer todos los detalles del show.

La banda californiana tocará el domingo 11 de septiembre en el estadio de Vélez y vendrá acompañada por Billy Idol, que será el telonero.

La productora encargada es «Move Concerts» y las entradas estarán a la venta en el sitio Live Pass. La preventa será el jueves 26 de mayo a partir de las 12 para clientes del banco BBVA, con la posibilidad de comprar a tres cuotas sin interés.

La venta general será el lunes 30/05, también desde el mediodía. Uno de los anuncios más importantes es que no habrá un sector vip cerca del escenario y los tickets para el campo serán generales a un valor de 9.000 pesos.

🏟️ Este es el mapa con los precios para el show de Green Day en Vélez el próximo 11 de septiembre.



La platea alta costará $7.600, la platea común $10.000, y la preferencial, $14.500. A esos precios se le sumará un «service charge» adicional que cobra la página de Live Pass.

El show en Argentina será parte de una gira mundial de la banda que incluirá a Alemania, Dinamarca, Noruega, Italia, Austria, Belgica, Paises Bajos, Londres, Irlanda y Estados Unidos.

Dos días antes del recital en Vélez, tocarán en Brasil en el festival Rock in Río. Presentarán su último álbum, 13° de su carrera, «Father of All Motherfuckers».

La última vez de Green Day en en el país fue en 10 de noviembre de 2017, también en la cancha de del club de Liniers.

El trío tiene una estrecha relación con el público argentino desde su primera visita en 1998, con dos fechas en Parque Sarmiento. La siguiente fue en 2010 en Costanera Sur en el marco del Pepsi Music.