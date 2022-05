Kim Kardashian bajó 7 kilos en 3 semanas para usar un vestido de Marilyn Monroe

La Met Gala, uno de los eventos de moda más importantes del mundo, tuvo su noche en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York.

El tema del evento fue una antología de la moda en Estados Unidos y, por esa razón, Kim Kardashian utilizó uno de los vestidos más icónicos de Marilyn Monroe.

La modelo y empresaria utilizó el atuendo con el que la actriz le cantó el feliz cumpleaños al presidente John F. Kennedy en 1962, en medio de los rumores de romance entre ambos.

Kardashian adquirió el vestido en una subasta en 2016 a cambio de 5 millones de dólares. Hasta el momento, nadie lo había vuelto a usar.

El vestido fue confeccionado a la medida de Monroe y, para poder utilizarlo, Kim se sometió a una estricta dieta por la que bajó 7 kilos en 3 semanas.

«Cuando no me quedó bien, quise llorar porque no se puede modificar en absoluto«, contó Kardashian sobre el momento en que se lo probó.

«Usé un traje de sauna dos veces al día, corrí en la caminadora, corté por completo todo el azúcar y todos los carbohidratos, y solo comí las verduras y proteínas más limpias. No me morí de hambre, pero fui muy estricta», reveló sobre su dieta.

