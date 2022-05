Metallica, mate y arenga a la selección

¿Valió la pena tanta espera? Absolutamente sí. Metallica colmó el Campo Argentino de Polo y se reunió con el público local tras cuatro años desde su último show en el país con un potente concierto enfocado en su legendario “Álbum negro”, que recientemente cumplió 30 años.



El conjunto fundado por James Hetfield -cantante, segunda guitarra y principal letrista de la banda-, y el baterista Lars Ulrich tuvo su esperado regreso a Buenos Aires tras su presentación suspendida en 2020 por la pandemia de coronavirus y su último show en el Lollapalooza de 2017.

Con una aproximación siempre energética y una selección musical que dejó pocos momentos de respiro con ‘power ballads’, la banda de Los Ángeles optó darle preponderancia a una selección de temas de la mejor etapa de su discografía.

Más allá de que un tercio de los temas tocados por Metallica fueran de su célebre y más exitoso disco homónimo, conocido popularmente como “Álbum negro”, el resto del show abarcó fragmentos de lo mejor de la etapa más trash metal con la salvedad de unas pocas canciones de su etapa posterior.

También con la estelar participación de los experimentados Kirk Hammett, guitarrista principal de Metallica desde su primer disco, y Robert Trujillo, bajista de la banda desde 2003, el conjunto salió con «Whiplash», de su ópera prima «Kill ‘Em All» de 1983, y «Ride the Lightning» del álbum homónimo del año siguiente.

Luego, para el momento álgido de «Fuel» unas llamaradas surgieron desde numerosos puntos del estadio para sorprender y dar mayor calor a las más de 60 mil personas que agotaron las entradas.

Para separar algunos temas y ampliar la idea atmosférica de la canción que estaba por comenzar, el espectáculo contó también con pequeñas piezas visuales proyectadas en las pantallas que aportaron a la estética ‘dark’ del show.

La lista de temas reforzó el espíritu trash metal de los ochenta que sobrevoló la mayoría de veces el espectáculo y se mezcló con el infaltable «Álbum negro»: «Holier Than Thou», «Seek and Destroy» de «Kill ‘Em All» y el inolvidable «One», del disco «…And Justice for All» de 1988, que derivó en un show de lasers que se sumó a las recurrentes llamaradas para disfrute visual del público.

Le siguieron «Sad But True», el emotivo «The Unforgiven», «Creeping Death», el reciente «Moth Into Flame» y «No Leaf Clover», canción grabada en 1999 entre Metallica y la Orquesta Sinfónica de San Francisco.

Para el final, sonó «Master of Puppets», del aclamado disco del mismo nombre de 1986, y la banda se retiró unos minutos para dar paso a los bises ante la arenga típicamente argentina.



Si la comunión con el público fue musicalmente perfecta, hubo más. Para calentar la garganta, entre tema y tema, Hetfield tomaba mate (vale aclarar que e sun hábito que incorporó gracias a su mujer, la rosarina Francesca Tomasi.). Y otra más: al sonar “Spit Out The Bone”, apareció la bandera argentina y Trujillo entonó el “Vamos vamos Argentina, vamos vamos a ganar, que esta barra quilombera…”.

Tomando mate, para deleite de los fans….